Alain Delon preoccupa tutti: “Voglio morire, la vita è finita”

I l divo francese, che ha 88 anni, è al centro di denunce incrociate tra i suoi figli e la sua dama di compagnia. A un medico ha detto di avere perso la voglia di vivere

Non c’è pace per Alain Delon. Il celebre attore francese, amato protagonista di film come Il Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, La piscina e Il clan dei siciliani, avrebbe espresso a un medico la volontà di morire.

Le sue parole, divulgate dal quotidiano francese Le Parisien, stanno facendo il giro del mondo e commuovendo i fan di uno degli ultimi divi della sua epoca. “Voglio morire, la vita è finita”, avrebbe detto Alain Delon lo scorso 20 luglio durante la visita di un medico nella casa di campagna dell’attore francese a Douchy, nella Valle della Loira.

I suoi figli hanno denunciato la dama di compagnia

Non si trattava di un controllo medico di routine. Era una ispezione sanitaria avvenuta nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che vede coinvolta Hiromi Rollin, la sua dama di compagnia, denunciata dai tre figli dell’attore, Anouchka, Alain-Fabien e Anthony Delon.

Come sta Alain Delon

Il grande attore francese non sta bene dal 2019, quando è stato colpito da un grave ictus. Da allora Alain Delon è molto debole fisicamente. In un rapporto inviato agli inquirenti, il medico avrebbe messo nero su bianco di avere trovato l’attore “in uno stato di esaurimento fisico e psicologico con un forte rischio di suicidio“. Infatti, Delon gli avrebbe detto di “non aspettare più nulla” perché la sua “vita era finita”.

Alain Delon non è stato solo visitato da un medico. Lo scorso luglio è stato anche interrogato dai gendarmi di Orléans in relazione alla denuncia presentata dai suoi tre figli contro Hiromi Rollin. Le Parisien ha pubblicato alcuni estratti del rapporto dei due uomini delle forze dell’ordine dai quali risulta che il divo è apparso indebolito e “incapace di camminare senza le stampelle“.

Inoltre, anche “la parola è molto scarsa” e l’attore “non era in grado di alzarsi dalla sedia da solo”. Nel rapporto, gli inquirenti concludono che “Alain Delon era in uno stato di debolezza noto a tutti già nel gennaio del 2022”.

Chi è Alain Delon

Alain Delon è uno dei più famosi e apprezzati attori francesi. Nato a Sceaux nel 1935, ha iniziato la sua carriera cinematografica negli Anni Cinquanta, dopo aver prestato servizio militare in Indocina. Il suo fascino e il suo talento lo hanno reso una star internazionale, ammirato da registi come Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni e Joseph Losey.

Oltre alla sua attività di attore, ha fondato una sua casa di produzione, la Adel Productions, e ha lanciato una linea di profumi e accessori a suo nome. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua carriera, tra cui il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2019.

La dama di compagnia ha denunciato i suoi figli

Alain Delon è stato sposato due volte, con Nathalie Delon e Francine Canovas, ed ha avuto quattro figli. La scorsa settimana il quotidiano francese Le Figaro aveva rivelato che Hiromi Rollin, che a volte è indicata come badante e altre come dama di compagnia, o anche compagna dell’attore, ha denunciato i tre figli di Delon per tentato omicidio nei confronti del padre.

Rollin ha inviato una lettera alla procura di Montargis, che sta indagando sulle condizioni di salute del divo, nella quale chiede di “svolgere indagini urgenti” su fatti che somiglierebbero a un “tentativo di omicidio premeditato” da parte dei figli dell’attore sul padre.