La malattia di Bruce Willis peggiora: “Non riconosce Demi Moore”

L a condizioni di salute di Bruce Willis sembrano peggiorare di settimana in settimana. L'ex attore di "Die Hard", che soffre di demenza frontotemporale, non riuscirebbe più a riconoscere la ex moglie

Le notizie che trapelano sulle condizioni di Bruce Willis parlano di un uomo che ha perso la gioia di vivere, non riesca più a parlare e stenta a riconoscere anche le persone più care. L’attore di “Die Hard” e “Pulp Fiction” soffre di demenza frontotemporale, una patologia che compromette progressivamente la memorie e le capacità comunicative.

Demi Moore dopo l’incontro con Willis: “È devastata”

Secondo le ultime informazioni, al ritorno da un viaggio in Italia, Demi Moore sarebbe andata a trovare Bruce, ma l’ex divo non avrebbe saputo riconoscerla. Lo riporta “Closer”, citando una fonte vicina alla famiglia. “La sua memoria è sbiadita, – spiega la fonte – Demi si è accorta che non la riconosceva, è devastata. Non aveva idea che fosse caduto così in basso”. Bruce Willis, che non sarebbe più in grado di comunicare verbalmente, riconoscerebbe ancora sua attuale moglie e le figlie. Tuttavia, tutto fa pensare che l’attore non sia in grado di tenere conversazioni con loro.

L’amico: “Non comunica verbalmente e non legge più”

Glen Gordon Caron, amico della star di Hollywood, ha dichiarato qualche settimana fa al “New York Post” di non essere in grado di comunicare con Willis. “La mia sensazione è che entro uno o tre minuti saprà chi sono”, ha dichiarato Caron. “Prima era un lettore vorace e ora non legge. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione. Tuttavia, è ancora Bruce. Quando sei con lui, sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata. È ancora Bruce, anche se le sue condizioni sono peggiorate al punto che non è più in grado di comunicare verbalmente”.

Bruce Willis, film d’azione di culto e due matrimoni

Bruce Willis, 67 anni, deve la sua fama di star “muscolare” soprattutto a ruoli d’azione in film come “Die Hard”, “Pulp Fiction” e “Il sesto senso”. La sua vita privata è stata segnata da due matrimoni e cinque figlie. Dal 1987 al 2000 è stato sposato con Demi Moore, con cui ha avuto Rumer, Scout LaRue e Tallulah Belle. I due sono rimasti in buoni rapporti anche dopo la separazione e hanno trascorso insieme la quarantena nel 2020. Nel 2009 Willis ha convolato a nozze con la modella Emma Heming, dalla quale ha avuto Mabel Ray ed Evelyn Penn.

Perché Bruce Willis ha smesso di recitare

Nel 2022 Bruce Willis si è ritirato dalle scene a causa di problemi che si sono rivelati sempre più gravi e preoccupanti. Prima i segnali di afasia, una malattia che compromette il linguaggio. Poi la diagnosi di demenza frontotemporale, una forma degenerativa del cervello che colpisce la memoria, il comportamento e la personalità. Un calvario che ha sconvolto i suoi i fan, che lo hanno sempre apprezzato per il suo talento e il suo carisma, e i suoi familiari, che lo sostengono in questo periodo così difficile.

Che cos’è la demenza frontotemporale

La demenza frontotemporale è una malattia neurodegenerativa che colpisce le aree del cervello responsabili del linguaggio, del comportamento e della personalità. Si manifesta con una progressiva perdita di memoria, difficoltà di comunicazione, cambiamenti di umore e di carattere, disinibizione e apatia. La demenza frontotemporale è una delle forme più comuni di demenza nei soggetti sotto i 65 anni e ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari.