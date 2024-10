Era nell’aria da settimane, e adesso c’è la conferma: Gisele Bündchen è incinta per la terza volta. La super top model è in attesa del suo primo figlio insieme al nuovo fidanzato, Joaquim Valente, un atleta di jiu-jitsu brasiliano che frequenta da poco più di un anno.

Chi è Joaquim Valente

Archiviato il matrimonio con Tom Brady, Gisele Bündchen ha dunque ritrovato la felicità con il suo nuovo compagno, anche lui brasiliano e fondatore di una accademia di jiu-jitsu insieme ai fratelli Pedro e Gui. Una fonte ha rivelato al settimanale People che la modella, che ha 44 anni, è super emozionata per la sua gravidanza. Ma non rivelerà il sesso del bambino fino alla fine.

«Gisele Bündchen vuole partorire in casa»

Infatti, secondo quanto si è appreso, Gisele Bündchen non ha intenzione di scoprirlo finché il piccolo non sarà nato. La stessa fonte ha rivelato che la modella vorrebbe partorire in casa. «Gisele è molto felice a Miami. Si gode la vita e si sente molto fortunata ad avere incontrato Valente», ha aggiunto.

La coppia ha iniziato a frequentarsi oltre un anno fa. All’inizio erano solo amici, ma poi si sono innamorati. «Lei è emozionata per il bambino e si sente bene. È incinta da diversi mesi e sta pianificando un parto in casa», ha spiegato la fonte a People, «Gisele e Joaquim sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l’ora di creare un ambiente pacifico e amorevole per tutta la famiglia».

Il divorzio da Tom Brady

Gisele Bündchen ha già due figli – Benjamin Rein, 14 anni, e Vivian Lake, 11 – avuti con il suo ex marito, il quarterback in pensione della Nfl, Tom Brady. La coppia ha divorziato nell’ottobre del 2022 dopo 13 anni di matrimonio e i figli sono in affidamento congiunto.

Bündchen e Valente sono stati visti insieme per la prima volta nel novembre del 2022, ma hanno negato di avere una relazione. Nel febbraio scorso una fonte aveva rivelato a People che la coppia aveva iniziato a frequentarsi nel giugno del 2023. «Lei è molto riservata a riguardo e voleva mantenere il riserbo mentre si conoscevano», ha spiegato la fonte.

Il post di Tom Brady per Gisele Bündchen

Intanto, dopo che è stata resa nota la notizia della gravidanza, l’ex marito di Gisele, Tom Brady, ha condiviso sui social network una canzone criptica che parla del “cambiamento”. L’ex campione della Nfl ha pubblicato su Instagram la foto di tramonto con in sottofondo il brano delle The Chicks, Landslide.

Nel post si legge: «Oh, specchio nel cielo, cos’è l’amore? Può il bambino dentro il mio cuore elevarsi? Posso navigare attraverso le mutevoli maree dell’oceano? Posso gestire le stagioni della mia vita?». Brady, che ha 47 anni, ha aggiunto tre emoji a forma di cuore rosso. Il riferimento è a Gisele?

