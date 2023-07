Alessandra Mastronardi si è sposata: nozze da favola a Capri

L 'attrice de "I Cesaroni" ha detto sì al dentista Gianpaolo Sannino. Una settimana prima l'annuncio delle nozze con un video su Instagram

Alessandra Mastronardi ha detto “sì”. L’attrice 37enne, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella sitcom “I Cesaroni“, si è sposata con il compagno Gianpaolo Sannino nella splendida cornice della chiesa di Santa Sofia, ad Anacapri. Ad accompagnare all’altare la sposa, abito bianco con lungo velo a strascico firmato Armani Privè, il padre Luigi, visibilmente emozionato.

Poco più di una settimana fa Alessandra aveva pubblicato sui social la notizia delle nozze attraverso un video, accompagnato dalla frase: “Per me è sempre stato sì“.

Instagram Stories 1 di 5 Instagram Stories 2 di 5 Instagram Stories 3 di 5 Instagram Stories 4 di 5 Instagram Stories 5 di 5

In barca per il ricevimento con vista sui Faraglioni

Dopo la cerimonia religiosa, sposi e invitati si sono spostati nell’incantevole location con vista sui Faraglioni, “La canzone del mare”. Alessandra e Gianpaolo, come testimoniano gli scatti pubblicati su Instagram, ci sono arrivati salendo su una piccola barca che li ha traghettati per festeggiare il fatidico “sì”.

Mastronardi-Sannino, un amore lungo una vita

L’attrice e Gianpaolo Sannino, 41enne dentista di origine salernitana, si sono conosciuti a Roma 17 anni fa. Lui, dalla Campania, si era trasferito nella Capitale per studiare medicina all’università La Sapienza. Lei a Roma c’era finita per lavoro, subito dopo la serie “I Cesaroni”. Allora era scattato il colpo di fulmine, ma la storia si era esaurita nel giro di breve.

Sul loro primo incontro Alessandra racconta a Vanity Fair: “Io ero tristissima per la fine di una storia, piangevo da settimane. Voglia di uscire zero, poi un mio amico ci ha presentati, una sera. Mi ha detto: ‘Ti faccio conoscere l’uomo della tua vita, ma non te ne innamorare’. E me ne sono innamorata perdutamente, infatti. È successo anche a lui: solo che eravamo giovani, Gianpaolo non si fidava del mondo dello spettacolo, e mi ha lasciato. Una fine che mi ha devastato…”.

Instagram Stories 1 di 5 Instagram Stories 2 di 5 Instagram Stories 3 di 5 Instagram Stories 4 di 5 Instagram Stories 5 di 5

“Certi amori non finiscono…”

Nel corso di questi 17 anni le vite di Alessandra e Gianpaolo sono naturalmente andate avanti, ognuna con le proprie storie. Ma i due non si sono mai persi davvero di vista. L‘attrice ha vissuto a Los Angeles e a Londra. Qui ha avuto una relazione di quattro anni l’attore britannico Ross McCall. “Con Gianpaolo ci sentivamo ogni tanto. – ricorda l’attrice a Vanity -. Una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”.

Mastronardi: “Proposta di matrimonio? Ci siamo messi entrambi a piangere”

Due anni fa l’incontro fortuito alle nozze degli amici che li avevano fatti conoscere la prima volta. E qui la chiusura del cerchio. Da quel momento Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino non si sono più lasciati, fino a coronare la loro favola d’amore.

Di Gianpaolo la proposta di matrimonio: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena in uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile anni Cinquanta – racconta ancora Mastronardi a Vanity Fair -. Ci siamo messi entrambi a piangere. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando. Però era una cosa così sognata e desiderata che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.