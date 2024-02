Brad Pitt ritrova la scintilla: va a convivere con Ines De Ramon

D opo il tormentato divorzio da Angelina Jolie, l'attore ha ritrovato la felicità con una designer di gioielli. A quando il debutto sul tappeto rosso?

Il divorzio da Angelina Jolie? Acqua passata: Brad Pitt ha ormai una nuova fidanzata, Ines de Ramon, 34 anni, di professione designer di gioielli, anche lei con un matrimonio alle spalle: è stata sposata con Paul Wesley, noto per il suo ruolo di Stefan Salvatore nella serie televisiva The Vampire Diaries. La coppia è appena andata a convivere.

Brad Pitt e Ines de Ramon convivono

Proprio così. Diverse fonti hanno confermato al magazine americano People che il bell’attore, che ha 60 anni, e la sua fidanzata vivono ormai insieme a casa di lui. “È una cosa abbastanza recente”, ha spiegato una amica di Ines de Ramon, “lei è più felice che mai”.

Un’amore iniziato due anni fa

Al momento la coppia non conferma né smentisce le indiscrezioni. Brad Pitt e Ines De Ramon sono stati avvistati per la prima volta insieme nel novembre del 2022. All’epoca alcune fonti affermarono che i due si frequentavano già da “alcuni mesi”.

Quando l’attore di Fight Club ha compiuto 60 anni lo scorso dicembre, Ines de Ramon ha partecipato alla festa “di basso profilo” tenutasi durante il tempo libero dalle riprese dell’ultimo film di Brad.

Anche se Pitt e Ines de Ramon devono ancora fare il loro debutto sul tappeto rosso come coppia, spesso escono insieme. È successo, per esempio, al Santa Barbara International Film Festival, dove l’attore ha onorato l’amico Bradley Cooper con il premio come miglior interprete dell’anno.

Nelle foto dell’evento pubblicate dal magazine Hello!, Pitt e de Ramon appaiono seduti uno accanto all’altro tra il pubblico, direttamente dietro Cooper. Più tardi la coppia è stata fotografata in un atteggiamento più intimo, con la designer che sembrava sussurrare qualcosa nell’orecchio di Pitt.

Brad Pitt ha venduto la sua villa

E proprio alla storia d’amore con Ines de Ramon e alla volontà di iniziare con lei una nuova vita, molte fonti collegano il fatto che, nel marzo dello scorso anno, Brad Pitt ha venduto la vasta tenuta che possedeva da quasi 30 anni nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles.

L’attore aveva acquistato la sua “casa” da Cassandra Peterson nel 1994 per una cifra stimata di 1,7 milioni di dollari. In seguito ha acquistato diversi lotti adiacenti e li ha riempiti con una piscina, un campo da tennis e una pista di pattinaggio.

È qui che Brad Pitt e l’ex moglie Angelina Jolie hanno cresciuto i loro sei figli: Maddox, 22, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 17, e i gemelli Knox e Vivienne di 15 anni. L’ex coppia si è separata nel 2016.

Alla fine, la star di Babylon ha deciso di vendere la proprietà perché “cercava qualcosa di più piccolo” nell’area di Los Angeles: la casa dove adesso vive con Ines de Ramon.