Appena una donna si sposa, tutti a guardarle la pancia

V oci e indiscrezioni volevano Annalisa in dolce attesa, ma lei smentisce il gossip e si schiera in difesa delle donne

Quando una donna si sposa, gli occhi più curiosi si fissano solo ed esclusivamente sulla sua pancia: a dirlo è Annalisa, che alla vigilia del suo nuovo album (e all’indomani di uno splendido matrimonio) replica al gossip che la voleva in dolce attesa.

Quando una donna si sposa, si guarda solo la pancia (e Annalisa non ci sta)

Annalisa presenta il suo ottavo album, “E poi siamo finiti nel vortice”, e si racconta al Corriere della Sera dopo un periodo particolarmente proficuo: prima le nozze, poi i successi di “Bellissima” e “Mon amour”. Ora nuovi gossip la vedono protagonista.

Era già capitato a Federica Pellegrini, ora è il turno di Annalisa: sembra che dopo il matrimonio, le aspettative delle persone si concentrino tutte su una possibile gravidanza, come se questo fosse il desiderio di ogni donna. O come se ogni donna, in egual modo, riuscisse a rimanere incinta. “A quando un bambino?”, “Ma sei in dolce attesa?” o “Quella sembra una pancia sospetta” sono commenti poco rispettosi, perché nessuno conosce davvero il periodo che una donna sta vivendo. A sottolinearlo questa volta è la celebre cantante ligure, che è finita suo malgrado nel mirino dei pettegolezzi.

Si è detta infastidita dalle voci che la volevano incinta e replica: «È una sfera che dovrebbe essere rispettata. Io non sono incinta e fortunatamente non stavo vivendo un momento difficile legato a quello, ma per chi lo vive non è bello. Non è neanche il massimo stare con l’occhio puntato sulla pancia dopo che una si è sposata. Sembra automatico che il mese dopo debba essere incinta. Ma ragazzi, potevo rimanere incinta quindici anni fa, potrà succedere tra cinque o anche mai». Insomma, è proprio vero che una donna che si sposa ha gli occhi puntati e su di lei gravano innumerevoli aspettative (e Annalisa lo sa bene).

E a proposito del suo matrimonio commenta: «I mattoni li avevo messi prima, poi quest’anno sono successe le cose. Non è che l’abbia sempre voluto, ma ho iniziato a immaginarmi questa giornata come una festa irripetibile, non con il peso spirituale. La vivo come un’affinità da celebrare, il volersi tenere compagnia per la vita, stimolarsi e poi essere liberi insieme. Questo è fondamentale. Altrimenti non l’avrei mai fatto».

In difesa della libertà delle donne

Non solo matrimonio e pettegolezzi: Annalisa ha parlato del suo nuovo disco e dei progetti futuri, schierandosi anche in difesa delle donne.

Le hit che dominano le classifiche tendono ancora a essere sbilanciate a favore degli uomini e Annalisa non ha dubbi: «Siamo partiti da poco a combattere questa battaglia. Mi piacerebbe che un giorno si potesse parlare di persone e basta. Senza pensare al loro sesso, alla razza, alla fisicità o ai gusti sessuali. Ma la battaglia è in atto: siamo poche, ma siamo sempre di più. Quindi i risultati arriveranno sempre più spesso».

E proprio le donne sono ancora oggi il bersaglio di un’infinità di critiche… È successo alla collega Elodie, che ha accompagnato l’uscita del suo nuovo singolo con una foto nuda. «Ognuno fa quel che vuole, è libero di fare e di non fare: il senso è la libertà», sottolinea Annalisa. Quindi ha aggiunto: «Se quel che stai raccontando acquista peso usando anche la tua immagine, va bene così. E basta. Io negli anni ho tolto sovrastrutture e preconcetti e sono arrivata a “Nuda”, il disco precedente, mostrandomi vera, per come sono a casa. Adesso è il contrario: sto usando la mia immagine per costruire, tutto al servizio dello spettacolo».