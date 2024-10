Un documentario dedicato alla vita e alla carriera della leggendaria Barbra Streisand è in produzione. Diretto da Frank Marshall e prodotto da Alex Gibney, il biopic esplorerà a fondo le mille facce di una delle poche superstar a far parte del “club” EGOT (gli artisti che hanno vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Il documentario si baserà su materiali d’archivio inediti della cantante, attrice e regista, e offrirà uno sguardo sui suoi progetti più recenti. Con questo progetto, Barbra Streisand si unisce a un gruppo di artisti di fama mondiale che hanno raccontato la propria vita attraverso documentari, tra cui Elton John, Bruce Springsteen, Paul Simon e Billie Eilish.

Barbra Streisand: «Condivido i miei ricordi più cari»

In una dichiarazione, Barbra Streisand ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto: «Per anni – ha dichiarato la star – ho pensato al modo migliore per condividere la grande quantità di contenuti che ho conservato in modo sicuro nel mio caveau. Questi film, foto e master musicali, molti dei quali mai visti o ascoltati dal pubblico, contengono alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice che il produttore Alex Gibney e il regista Frank Marshall abbiano accettato di intraprendere questo viaggio con me».

Leggi anche Barbra Streisand, confessioni di una leggenda

Barbra Streisand, icona del cinema

Il film racconterà la vita di Barbra Streisand partendo dalla sua infanzia a Brooklyn, fino ai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nei nightclub di New York. Memorabile la sua performance in Funny Girl, il musical di Broadway che la rese una star, seguito dall’adattamento cinematografico del 1968, diretto da William Wyler. Dopo aver vinto l’Oscar per il suo ruolo di Fanny Brice, Streisand proseguì con una serie di successi al cinema, tra cui Hello, Dolly!, Il gufo e la gattina (The Owl and the Pussycat), What’s Up, Doc? e A Star Is Born. Il documentario esplorerà anche il suo pionieristico debutto alla regia con Yentl, un film che segna la prima volta in cui una donna ha scritto, diretto, prodotto e interpretato un importante lungometraggio.

Il successo della Streisand in campo musicale

Accanto al talento per il cinema, Barbra Streisand è diventata un’icona musicale pubblicando oltre 60 album in carriera. Nel 2021, la rivista Billboard ha sottolineato come la cantante americana sia l’unica artista femminile ad aver piazzato album nella Top 20 in ogni decennio a partire dagli anni ’60. Questa carriera musicale eccezionale sarà un altro focus importante del documentario, che utilizzerà registrazioni audio mai pubblicate e immagini dietro le quinte per raccontare la sua influenza sulla scena musicale mondiale.

Leggi anche Amy Winehouse, prime immagini del biopic

Il produttore: «Cantante leggendaria e attrice straordinaria»

Alex Gibney, parlando del progetto, ha dichiarato: «La gente parla da anni della necessità di un documentario definitivo su Barbra Streisand. Dopo una serie di conversazioni meravigliose e di rigorose ricerche, stiamo andando avanti con Frank Marshall al timone. Sono lieto di produrre questo film su Barbra, una cantante leggendaria, un’attrice straordinaria, una regista e un’attivista politica che ispira tutti noi. Ho dimenticato di dire che è una grande narratrice e che è incredibilmente divertente?».