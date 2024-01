Celine Dion racconta in un documentario la sua vita con la Sindrome della Persona Rigida

N el documentario "I Am: Celine Dion" l'istantanea sulla vita privata della star nella sua battaglia contro la malattia

Un’istantanea di un momento cruciale nella vita e nella carriera di una tra le più riconosciute e rispettate artiste di successo nella storia della musica pop: Celine Dion. Diretto dalla regista nominata agli Oscar Irene Taylor, il documentario “I Am: Celine Dion“, sarà un viaggio nel passato e nel presente della star, mentre rivela la sua battaglia contro la Sindrome della Persona Rigida e gli sforzi fatti per continuare a esibirsi per i suoi amati e fedeli fan.

Celine Dion come non l’abbiamo mai vista

Il documentario, di cui Amazon MGM Studios ha annunciato di aver acquisito i diritti internazionali, cattura la vita privata mai raccontata di Celine Dion, partendo dalle incursioni nel suo guardaroba couture, tra gli effetti personali, sino ad arrivare al tempo trascorso in studio di registrazione.

Più di un anno di riprese mentre la leggendaria cantante affronta il percorso per una vita vera e autentica con la malattia. “Questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione sino all’imparare a conviverci e a gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi”, ha detto Celine Dion. “Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta, per aiutare chi ha la mia stessa diagnosi”.

“Un ritratto intimo e diretto”

“Celine Dion è una superstar mondiale con un percorso artistico definito non solo dalla sua straordinaria etica del lavoro e dalla sua passione, ma anche dalla dedizione verso i suoi fan”, ha detto Jennifer Salke, head of Amazon MGM Studios. “Questo documentario è un ritratto diretto e intimo di un momento cruciale nella sua vita personale e nella sua carriera, e alza il sipario sul viaggio che sta compiendo per superare una diagnosi impensabile. Ci onora che ci abbia affidato la sua storia, e non vediamo l’ora di condividerla con il pubblico di Prime Video di tutto il mondo”.

Dove e quando andrà in onda “I Am: Celine Dion”

Prodotto da Sony Music Vision, in collaborazione con Sony Music Entertainment Canada e Vermilion Films, “I Am: Celine Dion” sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo. La data di uscita sarà annunciata in un secondo momento.

La cancellazione del tour e l’annuncio della malattia

Nel 2021, Dion ha preso la difficile decisione di cancellare il suo attesissimo residency show a Las Vegas a causa di problemi di salute. In seguito, nel dicembre 2022, la cantante ha coraggiosamente rivelato che stava affrontando una battaglia contro la Sindrome della Persona Rigida, che ha portato alla cancellazione del suo Courage World Tour. Nonostante queste battute d’arresto, Celine Dion è rimasta devota al suo lavoro ed è andata avanti, concentrandosi sulla guarigione. Nel 2023, ha mostrato il suo talento recitando nella commedia romantica “Love Again” e ha pubblicato cinque nuovi brani che hanno composto la colonna sonora del film.

Celine Dion, una carriera da record

Da quando è entrata a far parte della scena musicale mondiale all’età di 13 anni, Dion ha venduto più di 250 milioni di album durante i suoi 40 anni di carriera. Dopo aver ottenuto cinque Grammy Awards, due Academy Awards, il Billboard Music Award Lifetime Achievement Icon Award e il riconoscimento dai World Music Awards del 2004 come artista femminile più venduta di tutti i tempi, Dion continua a battere record. Con le hit dei film di successo – tra cui “Ashes” (Deadpool 2), “My Heart Will Go On” (Titanic), e “Beauty and the Beast” (La bella e la bestia), è una forza nel settore e stabilisce nuovi standard di eccellenza.