Beyoncé, 8mila sterline per salvare un ristorante: ecco perché

B eyoncé dona ottomila sterline al ristorante "Chuku's" di Londra sull'orlo del fallimento. L'iniziativa legata al suo Renaissance World Tour

Beyoncé ha stanziato un milione di dollari per sostenere le aziende di proprietà di persone di origine africana a livello globale. Fra i recenti beneficiari dell’iniziativa compare “Chuku’s”, un ristorante nigeriano di Londra che ha ricevuto ottomila sterline (oltre 9mila euro) per proseguire la sua attività, in profonda crisi dopo il periodo della pandemia.

Il sostegno di Beyoncé a “Chuku’s”

“Chuku’s”, posizionatosi come il primo ristorante di tapas nigeriano al mondo, è una delle dieci piccole imprese londinesi selezionate per ricevere un finanziamento di ottomila sterline da BeyGOOD, l’iniziativa di beneficenza della cantautrice, ballerina e attrice statunitense. Ben 500 aziende con sede nella capitale britannica hanno richiesto la sovvenzione dal fondo “Black Parade Route Impact” di BeyGOOD.

La crisi dovuta a pandemia e costo della vita

Nonostante abbia ottenuto molte recensioni a cinque stelle da quando ha aperto i battenti all’inizio del 2020, “Chuku’s” ha dovuto affrontare diverse difficoltà, dai blocchi legati alla pandemia da COVID-19 fino all’aumento del costo della vita. Grazie all’intervento di BeyGOOD i due proprietari del locale, i fratelli Emeka e Ifeyinwa Frederick, possono guardare al futuro con maggior speranza. “Non riesco ancora a credere che Beyoncé abbia sostenuto il nostro ristorante, sembra surreale”, ha detto Ifeyinwa.

Il fondo da 1 mln di dollari stanziato da Beyoncé

La sovvenzione è stata resa possibile attraverso un fondo da 1 milione di dollari creato da Beyoncé come parte del suo Renaissance World Tour, specificamente volto a sostenere le piccole imprese colpite dalle disparità economiche nelle regioni in cui si esibisce. Beyoncé ha creato BeyGOOD nel 2013 come fondo filantropico. Finanzia soccorsi in caso di calamità, iniziative legate a istruzione, alloggio, sviluppo personale e professionale, salute mentale e altro ancora.