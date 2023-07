Arriva Beyoncé e l’inflazione vola in Svezia: lo studio

L e due date di apertura del tour mondiale della cantante a Stoccolma hanno richiamato nel Paese decine di migliaia di fan, facendo aumentare i prezzi al consumo

C’è già chi l’ha ribattezzata “Beynflation”, l’inflazione provocata da Beyoncé. Secondo uno studio della Danske Bank, la popstar statunitense è “responsabile” di un aumento dei prezzi dello 0,2% in Svezia.

L’effetto Beyoncé

Sembra incredibile eppure c’è un effetto Beyoncé sull’economia di Stoccolma. È proprio da qui che è partito il suo tour mondiale. Per i due concerti di apertura, in città si sono riversati decine di migliaia di fan che non volevano perdersi la prima tappa dello show organizzato a distanza di ben sette anni dall’ultimo. Molti spettatori hanno viaggiato da oltreoceano per assistere agli spettacoli, approfittando della “debolezza” della valuta svedese e dei prezzi più bassi dei biglietti in Europa rispetto agli Stati Uniti. Le stime parlano di 46mila presenze solo ai due concerti di Stoccolma che hanno registrato il tutto esaurito. Alcuni fan sono addirittura stati costretti a rimanere fuori dalla capitale a causa del riempimento degli alberghi, facendo aumentare i prezzi anche lì.

Un’impennata clamorosa

Da questa “invasione”, ne è scaturita una serie di reazioni a catena che avrebbe fatto ridurre l’inflazione del Paese scandinavo meno di quanto indicato dalle stime della Banca centrale. In particolare, il dato tra aprile e maggio sarebbe sceso dello 0,2%, a fronte del -0,4% previsto.

“Beyoncé è responsabile di questa impennata. Certo, è abbastanza clamoroso, considerando che si tratta di un singolo evento. Non abbiamo mai visto prima una cosa simile”, ha spiegato Michael Grahn, il capo economista di Danske Bank in Svezia.

Il “Renaissance World Tour” di Beyoncé

Il “Renaissance World Tour” sta consacrando la regina del pop a livello globale. Ogni tappa è sold out e Forbes prevede che entro la fine di settembre Queen B potrebbe incassare 2,4 miliardi di euro.

Una corposa scaletta di oltre 36 brani, scenografie spettacolari, un corpo di ballo con più di 20 elementi, numerosi cambi di look per la regina e un’orchestra di sole rendono memorabile ogni concerto.