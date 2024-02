Beyoncé rivela la sua lotta contro la psoriasi

I n occasione del lancio della sua linea per la cura dei capelli, la popstar ha rivelato alcuni dettagli della sua infanzia

A guardare i suoi meravigliosi capelli oggi non si direbbe, ma Beyoncé ha sofferto di psoriasi al cuoio capelluto. A rivelarlo è stata la stessa popstar che, proprio per questa sua patologia, ha deciso di lanciare una linea per la cura dei capelli. “Cécred”, ha spiegato, nasce quindi da “un viaggio profondamente personale”.

Cos’è la psoriasi

La psoriasi è una patologia cronica non contagiosa della pelle i cui sintomi sono assimilabili a eruzioni cutanee, spesso accompagnate da disturbi reumatologici e cardiocircolatori. Il cuoio capelluto, insieme a ginocchia, gomiti e schiena, è una delle aree più comunemente colpite dalla psoriasi. Le ultime stime indicano che negli Stati Uniti il 3% della popolazione adulta, ovvero più di 7,5 milioni di adulti, soffre di questa malattia. In Italia, invece, 1.500.000 le persone che devono combattere non soltanto con le manifestazioni della malattia, ma anche con le sue implicazioni psicologiche e le difficoltà di diagnosi e trattamento.

Il ricordo dell’infanzia di Beyoncé

In occasione del lancio dei suoi prodotti, la cantante ha raccontato particolari della sua infanzia, quando soffriva appunto di psoriasi. “Ho molti bei ricordi legati ai miei capelli”, ha svelato al magazine Essence -. Ho trascorso la mia intera infanzia nel salone di mia madre e ricordo di quando mio padre mi applicava l’olio sul cuoio capelluto per calmare la psoriasi: questi momenti sono sacri per me“. In ricordo dei sintomi della sua psoriasi, Beyoncé ha incluso nella sua linea di prodotti per capelli uno scrub delicato da massaggiare sulla testa e un olio nutriente e idratante da applicare su capelli e cuoio capelluto.

Kim Kardashian e la lotta alla psoriasi

Beyoncé non è l’unica star ad aver avuto a che fare con questa patologia. Anche Kim Kardashian ha svelato di soffrire di psoriasi, problema ereditato dalla madre Kris Jenner. Era il 2011 quando la modella e personaggio televisivo ha parlato per la prima volta apertamente del suo problema con la psoriasi e del modo in cui la malattia l’ha fatta sentire insicura. Con il tempo il suo approccio è cambiato e grazie a prodotti di make up in grado di coprire gli arrossamenti riesce a conviverci. Quando la psoriasi si ripresenta, la Kardashian non esita a mostrarlo ai suoi fan sui social.

Il disagio di Cara Delevingne

Altro personaggio noto che ha avuto a che fare con la psoriasi è Cara Delevingne. La modella inglese ha raccontato di aver iniziato a soffrirne a circa vent’anni, quando era sottoposta a un grande carico di stress per via delle sfilate. Una volta, ha svelato, mentre si trovava nel backstage di una sfilata, ha deciso di mostrare i segni di questa malattia a tutte le persone che si trovavano intorno a lei e, invece di ricevere sostegno, truccatori e addetti ai lavori l’hanno fatta sentire a disagio, toccandola con i guanti e abbondando con il trucco per nascondere i segni.