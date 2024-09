Bianca Balti non si arrende. La super top model, che ha scoperto di avere un tumore alle ovaie, ha deciso di combattere il cancro con il sorriso, e fa di tutto per riuscirci. Anche adesso che dovrà iniziare i trattamenti chemioterapici. La sua ricetta? Guardare solo alle cose positive e andare avanti con fiducia.

«La convalescenza sta andando bene»

Ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute è stata la stessa Bianca Balti sui social network. La modella ha pubblicato una foto dove la si vede per strada con un bel tailleur nero e felice. «La convalescenza sta andando bene e il 14 inizierò la chemioterapia», ha spiegato ai suoi follower. Ha aggiunto: «L’ho saputo oggi e sono super felice perché ora posso iniziare a fare progetti. E io adoro fare progetti. Inoltre, prima inizio e prima avrò finito».

Il messaggio ai fan di Bianca Balti

La super top model ha poi rincuorato i fan preoccupati per lei. «Grazie per i dolci messaggi! Sto bene davvero», ha aggiunto, «non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata. Sono solo infastidita perché avevo progetti molto diversi per il prossimo futuro. Ma l’accettazione, alla fine, mi donerà la grazia».

La diagnosi di tumore

Un messaggio di fiducia e speranza quello di Bianca Balti, che ha reso noto di essere stata operata per un tumore alle ovaie a metà settembre. Lo ha scoperto all’improvviso, dopo essere stata portata al pronto soccorso per forti dolori addominali.

I medici le hanno comunicato la diagnosi e le hanno spiegato che bisognava operare subito. La modella, che per anni è stata il volto di Dolce e Gabbana, ha reagito con coraggio e sui social ha condiviso le sue foto in ospedale e mentre entrava nella sala operatoria sorridendo.

Leggi anche Bianca Balti operata per un cancro ovarico: come sta

Bianca Balti e la mastectomia

Solo due anni fa, seguendo l’esempio di Angelina Jolie, Bianca Balti si era sottoposta a una mastectomia per prevenire l’insorgenza di un tumore ai seni. Aveva, infatti, ricevuto una diagnosi di Brca1, una mutazione genetica che aumenta il rischio di contrarre questo tipo di cancro, ma anche quello alle ovaie. Da qui la decisione di operarsi.

«Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio», aveva detto la modella.

Leggi anche Bianca Balti in lacrime sui social, paura per la figlia

Il social freezing

Succesivamente, Bianca Balti, che ha due figlie – Matilde, 17 anni, avuta nel 2007 con l’assistente fotografo Christian Lucidi, e Mia, 9, nata dalla relazione con Matthew McRae -, aveva reso noto di avere congelato gli ovuli per non precludersi la possibilità di diventare madre in futuro. Ora questa nuova battaglia, ma lei è sicura di vincerla.

Il desiderio di una vita normale

«Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che ce la farò», ha spiegato, «per me, per i miei cari (le mie figlie soprattutto). E per tutti coloro che hanno bisogno di forza, posso darvi in prestito la mia, ne ho tanta». Ai fan che l’hanno inondata di fiori ha poi chiesto di non inviargliene più, perché sta cercando di «vivere una vita il più normale possibile».