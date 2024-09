«È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime, ma soprattutto amore, speranza, risate e forza». Così Bianca Balti ha rivelato sui social network di essere stata operata per un tumore alle ovaie al terzo stadio. Lo ha fatto pubblicando una foto nel letto d’ospedale, circondata da fiori e sorridente. Un modo, il suo, per lanciare un messaggio di fiducia e ottimismo anche a tutte le altre donne che vivono la sua stessa situazione.

Due anni fa la mastectomia preventiva

Bianca Balti ha 40 anni e due figlie: Matilde, avuta con l’ex marito Christian Lucidi, e Mia, nata dal matrimonio con Matthew McRae. Per lungo tempo è stata volto delle campagne di Dolce & Gabbana. Due anni fa, ispirata da Angelina Jolie che lo aveva fatto prima di lei, si era sottoposta a una mastectomia preventiva. Aveva, infatti, scoperto di essere portatrice della mutazione genetica Brca1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie.

Bianca Balti: «Amo troppo la vita»

«Non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle», aveva scritto all’epoca sui social. Ma aveva anche spiegato di averlo fatto «perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla».

Il ricovero e la paura

Nei giorni scorsi, Bianca Balti è finita al pronto soccorso con forti dolori all’addome, e ha scoperto di avere un tumore. È stata subito operata. Lo ha raccontato lei stessa sui social network, spiegando: «Domenica scorsa, mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove)».

Bianca Balti: «Batterò il cancro»

Bianca Balti ha poi aggiunto: «Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade, dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita».

Il messaggio di Tiziano Ferro

Un messaggio di coraggio e speranza. Tanti i commenti di incoraggiamento da parte dei suoi fan e anche di personaggi famosi come Tiziano Ferro, che le ha scritto: «Tutti in prima linea per te.

Non siamo dottori ma ti vogliamo bene, tanto. Zio Tiziano is here for you, little princess».