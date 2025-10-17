Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è ricoverata da circa tre settimane all’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel dipartimento del Var. La notizia è stata diffusa dai media locali, tra cui Nice-Matin e La Dépêche du Midi, e confermata dall’agenzia France Presse.

Operata per una «grave malattia»

Secondo quanto riportato dalla stampa d’Oltralpe, la 91enne ex attrice, da tempo militante per la causa animalista, sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico legato a una «grave malattia», la cui natura non è stata resa nota.

Le sue condizioni di salute

Le condizioni di Brigitte Bardot sono descritte come «preoccupanti», anche se il decorso post-operatorio sembrerebbe procedere in modo positivo. Nonostante la riservatezza che circonda il suo stato di salute, alcune fonti indicano che una dimissione dall’ospedale potrebbe essere presa in considerazione qualora i progressi clinici dovessero confermarsi nei prossimi giorni. L’entourage della star, tuttavia, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito. Restano infatti timori sul suo stato generale, vista l’età avanzata e la gravità della malattia.

Un ritorno di fragilità

Non è la prima volta che lo stato di salute dell’ex diva suscita apprensione. Nel luglio 2023 Bardot aveva accusato un malore nella sua abitazione di Saint-Tropez, legato alle alte temperature estive. Allora, il marito Bernard d’Ormale aveva raccontato che l’attrice aveva avuto difficoltà respiratorie «peggiori del solito», senza però perdere conoscenza, parlando di «momentanea crisi respiratoria».

Mito e icona di libertà

Simbolo assoluto del cinema europeo e icona di libertà, Brigitte Bardot ha recitato in 45 film e inciso oltre 70 canzoni in una carriera durata appena 21 anni, prima di lasciare le scene nel 1973 per dedicarsi interamente alla protezione degli animali con la fondazione che porta il suo nome. Una scelta radicale che non ha oscurato il mito, ma lo ha rafforzato, proiettandola in una nuova dimensione pubblica.

Solo poche settimane fa Bardot aveva dato alle stampe BBcédaire: un libro-diario scritto tra il 2020 e il 2025, in cui raccoglieva pensieri, ricordi e riflessioni: un racconto in prima persona che oggi acquista il valore di un bilancio di vita.