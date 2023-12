Cameron Diaz: “Per far durare il matrimonio meglio dormire in camere separate”

L 'attrice di The Mask e Bad Teacher ha confessato in un podcast che per lei è normale che le coppie sposate dormano in camere separate. Ma perché ha aggiunto che lei non lo fa?

Il segreto per fare durare un matrimonio? Dormire in camere separate. Parola di Cameron Diaz che, in un podcast, ha affermato che per le coppie sposate dovrebbe essere normale trascorrere la notte in camere da letto diverse.

L’attrice, che ha 51 anni, ha partecipato a una puntata di un podcast della modella Molly Sims. Le due donne stavano discutendo di stili di vita sani e di cosa fare per raggiungerli, ed è allora che Cameron Diaz ha parlato delle coppie sposate che dormono separate.

Cameron Diaz: “Ho la mia stanza e tu la tua. Sto bene”

In particolare, la star di film iconici come Tutti pazzi per Mary, The Mask e Bad Teacher – Una cattiva maestra ha spiegato: “Per quanto mi riguarda, io direi letteralmente: ho la mia stanza, tu hai la tua. Abbiamo la camera da letto comune nel mezzo. Andrò a dormire nella mia stanza. Vai a dormire nella tua stanza. Io sto bene”.

Cameron Diaz ha, dunque, spiegato che per lei non c’è niente di anormale in una coppia sposata che dorme in camere separate. Al contrario: questo potrebbe aiutare marito e moglie a rimanere legati più a lungo. Tuttavia, l’attrice ha poi ammesso che lei e suo marito, Benji Madden, condividono lo stesso letto. “A proposito, non mi sento di farlo anche io adesso, perché mio marito è così meraviglioso. L’ho detto anche prima di sposarmi”, ha spiegato.

Un matrimonio perfetto

Cameron Diaz e Benji Madden, che fa parte della band Good Charlotte, si sono sposati nel 2015 e hanno una figlia di tre anni di nome Raddix. Il loro matrimonio è avvenuto appena dieci mesi dopo essere stati presentati dall’amica di Cameron, Nicole Richie, sposata con il fratello gemello di Benji, Joel.

Nel 2021, Cameron ha confessato di aver trovato Benji “così sexy”, e lo ha descritto come un “tesoro nascosto”. Ha esclamato: “Quando l’ho visto, ho capito chi era, questo mi ha fatto davvero pensare: ‘Oh, tu sei speciale, sei il ragazzo giusto, sei la gemma nascosta nella mia vita’”.

La parte migliore di Cameron Diaz

Cameron Diaz e suo marito sono diventati genitori nel 2020. Dopo la nascita della loro bambina, l’attrice ha confessato che diventare madre è “la parte migliore, migliore, migliore della mia vita”, e ha aggiunto che adora sua figlia. Ha continuato: “Sono così grata e così felice, ed è la cosa migliore di sempre. Sono così fortunata a essere diventata madre con Benj, e ci stiamo divertendo moltissimo. Sono elettrizzata. Non posso crederci”.

Cameron Diaz è tornata al cinema

Nonostante fosse una delle attrici più famose al mondo, nel 2018 Cameron Diaz ha deciso di ritirarsi dalla professione. Tuttavia, è poi tornata a recitare quest’anno, nel film Back In Action, insieme a Jamie Foxx.

La lavorazione del film non è stata facile. Le riprese sono state interrotte dal ricovero d’urgenza dell’attore. E, prima ancora dei problemi di salute di Foxx, negli ambienti di Hollywood circolava la voce che lui stesse rendendo la vita impossibile alla troupe a seguito di un crollo nervoso. E che, proprio per questo motivo, Cameron Diaz aveva deciso di ritirarsi definitivamente dal mondo del cinema.

Ora, però, l’attrice difende il collega: “Odio tutte le cose che sono state dette sul nostro set in quel momento”, ha spiegato, “viene solo da urlare a squarciagola: ‘Di cosa state parlando?’ Jamie è la cheerleader dell’intera troupe. Tutti lo amano. Ci divertiamo così tanto sul set con lui ed è semplicemente un professionista a tutti i livelli”.