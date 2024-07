Dopo anni di abusi di droghe e alcol che l’hanno lasciata fortemente depressa, Cara Delevingne ha rivelato che sente di aver riacquistato “il suo potere”. Da tempo, infatti, è sobria. La modella, che ha 31 anni, due anni fa aveva fatto preoccupare tutti a causa della sua dipendenza. Specie dopo che su Internet avevano fatto il giro del mondo alcune foto di lei mal vestita e in condizioni preoccupanti fuori dall’aeroporto Van Nuys di Los Angeles dopo avere partecipato a un festival.

“La prima volta che mi sono ubriacata”

Oggi Cara Delevingne confessa di essere finalmente pulita. Non solo: è felice di passare del tempo con persone che bevono. Al Times la modella ha raccontato che la prima volta che ha toccato l’alcol è stato al matrimonio di una zia quando era ancora una bambina. “Mi sono ubriacata quel giorno”, ha spiegato, “avevo otto anni, che età pazzesca per ubriacarsi”.

Cara Delevingne lancia un prosecco analcolico

Proprio in questi giorni, Cara Delevingne sta lanciando un marchio di Prosecco analcolico, Della Vite Zero. “Pensavo che le droghe e l’alcol mi aiutassero a farcela. Ma non lo hanno fatto, mi hanno tenuto triste e super depressa”, ha spiegato al Times.

Le foto shock

La modella ha anche risposto alle domande sulle foto che la ritraggono fuori dall’aeroporto, dove sembrava completamente fuori di sé e non indossava le scarpe. “È stata una decisione stupida quella di andare direttamente da un festival al lavoro”, ha detto, “avrei dovuto aspettare un giorno. Ma sarebbe successo comunque, in giro c’erano ormai un sacco di foto di me in quelle condizioni”.

Quelle immagini, tuttavia, le hanno dato la spinta per andare in un rehab a disintossicarsi. “Non so se mi sarei ripulita senza vederle”, ha spiegato. Poi ha aggiunto che ormai è talmente sobria che non sente l’esigenza di bere se sta insieme a persone che lo fanno, e che al Festival di Glastonbury si è divertita anche senza ubriacarsi e andando a letto presto.

La risalita di Cara Delevingne

Dopo aver smesso di bere nel 2022, la top model aveva spiegato al tabloid britannico The Sun che inizialmente pensava che si sarebbe sentita meglio le mattine dopo essere uscita e avere schivato l’alcol. Invece, con sua sorpresa, il giorno seguente soffriva di “terribili” mal di testa a causa del consumo di bevande analcoliche zuccherate.

“Quasi due anni fa, quando sono diventata sobria, ho pensato: probabilmente non uscirò molto, probabilmente la mia vita cambierà”, aveva aggiunto, “a essere onesti sono uscita molto più di prima, il che è fantastico, a parte quando esci e bevi un sacco di zucchero”.

“Mi piace divertirmi”

Alla fine, ha deciso di creare un marchio di vino analcolico per tenere lontani i mal di testa facendo qualcosa di “bello da gustare, di grande qualità, ma a basso contenuto di zuccheri e calorie”.

Ha spiegato: “Mi piace avere qualcosa in mano. Per me non è mai stata una questione di alcol. Che si tratti di un matrimonio o di qualcuno che ha rotto con qualcuno, ci si riunisce davanti a un bicchiere di qualcosa”. Quindi, ha concluso: “Non si tratta di essere sobri, si tratta di essere se stessi. Quando voglio uscire per divertirmi, voglio festeggiare”.