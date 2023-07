Carlo III, incoronazione bis in Scozia con Camilla, William e Kate

C erimonia solenne a Edimburgo per il sovrano britannico che ha ricevuto i gioielli della Corona scozzese. Migliaia di persone presenti per la processione e anche qualche contestatore. Kate Middleton impeccabile in blu elettrico

“Seconda” incoronazione in Scozia per Carlo III. In occasione dell’annuale Holyrood Week che simboleggia il legame tra il sovrano britannico e il popolo scozzese, c’è stata una cerimonia solenne nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo.

In cosa consiste l’incoronazione in Scozia

Re Carlo III ha ricevuto gli “Honours of Scotland”, gli onori di Scozia, rappresentati dalla corona, lo scettro e la spada della nazione del Regno Unito. “Mentre li offriamo al re, celebriamo la pace e l’unità della nostra terra e della sua gente, e insieme ci dedichiamo nuovamente a servire il bene comune della nostra nazione”, è stata la formula di rito pronunciata durante la presentazione dei gioielli della Corona al monarca.

Gli “Honours of Scotland”

Gli “Honours of Scotland” sono i gioielli della Corona più antichi della Gran Bretagna. Sono costituiti dalla Corona di Scozia, dallo Scettro e dalla Spada di Stato – detta anche spada papale – in oro, argento e gemme preziose. La spada ora considerata troppo vecchia e fragile per essere usata nella cerimonia, viene sostituita da una più nuova.

Kate perfetta in blu elettrico

Alla cerimonia ufficiale ad Edimburgo, accanto a Carlo e alla consorte Camilla, erano presenti il principe William e la moglie Kate, impeccabile in un outfit blu, omaggio alla Scozia e alla sua bandiera. Si tratta di una creazione su misura firmata Catherine Walker, in realtà già sfoggiata nel 2022 per la celebrazione del Commonwealth Day all’abbazia di Westminster e ripescata alla messa di Pasqua a Windsor l’anno successivo. Gli orecchini di perle a goccia appartenevano a Diana.

Le contestazioni anti-monarchiche

Nel centro di Edimburgo, erano presenti migliaia di fan dei reali per la processione partita dal Castello ma anche molti manifestanti anti-monarchici col cartello del movimento repubblicano recante la scritta “Not My King” (non è il mio re).

La Scozia, il luogo del cuore della Regina Elisabetta

La Holyrood Week è la settimana tradizionale di celebrazione della Scozia e dei suoi abitanti. Questa edizione vede quindi la prima partecipazione di Carlo e Camilla come coppia reale, che commemorerà le differenti regioni e la cultura locale. La Scozia è una regione particolarmente cara alla defunta Regina Elisabetta II, solita andare in vacanza al Castello di Balmoral, dove si è spenta lo scorso 8 settembre.