Kate Middleton stregata dal tennis: a Wimbledon con Federer

D a sempre grande appassionata di tennis, Kate presente ha assistito al secondo giorno di gare a Wimbledon. Con lei un ospite d'eccezione

Kate Middleton ha assistito al secondo giorno di match a Wimbledon. Accanto alla principessa del Galles, la leggenda del tennis, e amico di famiglia, Roger Federer. Per la moglie di William, una passione sconfinata per lo sport dei gesti bianchi e grande attenzione al look: l’elegante outfit scelto dalla futura regina britannica non è passato inosservato.

Kate Middleton e Roger Federer tifosi d’eccezione

Che la moglie del principe William fosse un’appassionata di tennis è risaputo. Di recente ha perfino avuto l’onore di “sfidare” re Roger. E proprio accanto al fuoriclasse svizzero, ritiratosi di recente dalle competizioni, la principessa ha seguito con attenzione un match sulla mitica erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di cui Kate è madrina.

La Royal Family è da sempre molto legata al prestigioso torneo di tennis. Kate Middleton non poteva perdersi l’incontro tra la numero uno britannica Katie Boulter e l’australiana Daria Saville, sebbene poi la pioggia abbia portato alla sospensione della gara. L’inconveniente ha costretto la principessa a cambiare posto, spostandosi nel royal box, la tribuna riservata ai membri reali (con tanto di tettoia, naturalmente). Accanto a lei, Roger Federer. Il grande ex tennista svizzero è molto vicino alla famiglia reale britannica, tanto da dare le prime lezioni di tennis al principe George, come aveva rivelato lo stesso campione.

I Middleton “banditi” da Wimbledon?

A Wimbledon, al secondo giorno di gare, la moglie del futuro re si è presentata senza William, figli né genitori. Colpa dell’inconveniente che ha visto protagoniste la mamma e la sorella? La risposta non è data a sapere, ma – stando a quanto riferito dal “Mirror” – Carole e Pippa Middleton si sarebbero viste negare l’accesso al royal box, la tribuna più prestigiosa di tutto il complesso sportivo.

I fatti risalirebbero al 2017, in occasione dei quarti di finale tra Andy Murray e Benoit Paire, ma le indiscrezioni sono emerse solo di recente, in concomitanza con l’inizio del torneo. Madre e figlia pare siano arrivate troppo tardi e, per ragioni organizzative, si era reso necessario “retrocederle” in altri posti. Se fosse confermato, si tratterebbe di un episodio alquanto imbarazzante. Ma davvero i Middleton hanno deciso di rinunciare a Wimbledon? In attesa che si palesino tra i posti d’onore, dove probabilmente non mancheranno neppure quest’anno, non resta che sperare nella loro puntualità.

L’omaggio alla suocera (mai conosciuta)

A Wimbledon Kate Middleton ha omaggiato – non troppo velatamente – la suocera, Lady Diana. Lo ha fatto scegliendo un look un po’ retrò, elegante e raffinatissimo, che richiama alcuni outfit sfoggiati dall’allora principessa del Galles, madre di suo marito. Non l’ha mai conosciuta, ma ha sempre espresso massima stima nei confronti della suocera. Per tenere vivo il suo ricordo bastano, in effetti, piccoli gesti: un guardaroba mai causale in primis. E così la giacca doppiopetto verde menta firmata Balmain, con revers e bottoni bianchi, sembra appena sfilata dall’armadio di Lady D. Per l’occasione, Kate Middleton ha aggiunto una gonna plissettata bianca e un paio di tacchi a spillo dello stesso colore.

Ma quel blazer non può passare inosservato agli occhi dei sudditi più affezionati… Ricorda chiaramente un coat dress sfoggiato da Diana sul balcone di Buckingham Palace, per celebrare il 50esimo anniversario della battaglia d’Inghilterra, nel 1990. E chi dimentica l’abito indossato per il Trooping the Colour del 1988? Lo stile è pressoché identico alla giacca scelta dalla Middleton (e probabilmente non è un caso).