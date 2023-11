Celine Dion, prima uscita pubblica dopo 3 anni: le foto sui social

C eline Dion, che combatte contro la sindrome della persona rigida, ha fatto una rara apparizione pubblica a Las Vegas

Celine Dion è stata vista a lunedì a Las Vegas. Erano tre anni che la cantante 55enne, a cui è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, non appariva in pubblico. La popstar ha posato con alcuni fan dopo aver assistito a una partita di hockey su ghiaccio tra i Montreal Canadiens e i Vegas Golden Knights. La cantante del motivo cult di “Titanic” ha partecipato all’evento con i suoi figli René-Charles e i gemelli Nelson ed Eddy.

La dedica dell’hockey canadese alla Dion

Chantal Machabée, vicepresidente della comunicazione della squadra di hockey canadese, ha condiviso su Instagram un paio di foto della Dion, che sembrava di buon umore. “Una grande visita alla nostra partita a Vegas – ha scritto nel post -. Grazie Celine Dion per la tua generosità. Tutta la squadra è stata molto felice di incontrare te e la tua famiglia”.

Che cos’è la sindrome della persona rigida

Nel 2022 alla vincitrice del Grammy è stata diagnosticata la sindrome di Moersch-Woltman, nota anche come sindrome della persona rigida. Si tratta di un disturbo autoimmune e neurologico che provoca rigidità nel tronco e negli arti, insieme a spasmi muscolari. Una condizione che ha compromesso la capacità della Dion di cantare e esibirsi in pubblico. Di questa sindrome, si sa che colpisce il doppio delle donne rispetto agli uomini ed è spesso associata ad altre malattie autoimmuni come la vitiligine, la tiroidite e il diabete. Gli scienziati non sono sicuri di cosa causi il disturbo, ma le ricerche suggeriscono che potrebbe essere il risultato di una risposta autoimmune difettosa nel cervello o nel midollo spinale.

La cancellazione del tour mondiale

La Dion aveva completato le prime 52 date del tour mondiale in Nord America prima che la pandemia di Covid-19 interrompesse il tour a marzo 2020, e a dicembre aveva annullato e rimandato le date del suo tour europeo, che doveva iniziare a febbraio di quest’anno. Lo scorso dicembre la cantante di “My Heart Will Go On” ha rivelato che la sua condizione neurologica è incurabile, comunicando la cancellazione del suo tour europeo, che doveva iniziare a febbraio. A maggio di quest’anno, la Dion ha annullato i rimanenti concerti del suo tour mondiale, dicendo che stava “lavorando duramente per recuperare le forze” e che “non si arrendeva”.

La sorella di Celine Dion: “La amiamo per la persona che è”

La sorella di Celine Dion, Claudette, ha rilasciato una recente intervista in cui ha parlato delle condizioni di salute della cantante, che è affetta da spasmi muscolari. “Sta facendo di tutto per guarire. È una donna forte”, ha detto Claudette a Hello! Canada, aggiungendo: “Ci sono degli spasmi – sono impossibili da controllare. Sapete come a volte ci si sveglia di notte per una crisi alla gamba o al polpaccio? È un po’ così, ma in tutti i muscoli. C’è poco che possiamo fare per sostenerla, per alleviare il suo dolore”. Ha anche rivelato che la loro sorella Linda vive con la star nella sua casa di Las Vegas, il che è “confortante per tutti noi. Ci auguriamo che i ricercatori trovino un rimedio per questa terribile malattia”, ha continuato. “La amiamo per la persona che è”.