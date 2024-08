Numerosi libri e articoli sono stati scritti sul matrimonio travagliato tra l’allora principe Carlo e la principessa Diana, ma nuove rivelazioni aggiungono un’altra sfumatura a questa storia complessa. Ingrid Seward, biografa reale, ha rivelato che Diana, poco prima della sua tragica morte nel 1997, aveva intenzione di pubblicare le lettere d’amore che Carlo le aveva scritto agli inizi del loro rapporto. Queste lettere avrebbero dimostrato che, nonostante tutto, il loro amore era autentico.

La confessione di Diana

Secondo Seward, Diana confidò il desiderio di rendere pubbliche le lettere di Carlo. «Diana mi disse che le sarebbe piaciuto molto pubblicare le lettere d’amore che Carlo le aveva spedito da giovane. Voleva far sapere al mondo quanto lui amasse lei e lei amasse lui», ha svelato. La principessa desiderava che anche i loro figli, William e Harry, conoscessero questa verità. «Del resto, almeno inizialmente, Charles e lady D si erano amati davvero molto», ha aggiunto.

Il mistero delle lettere

Purtroppo, l’incidente sotto il ponte dell’Alma a Parigi impedì a Diana di realizzare questo desiderio. Non si sa dove si trovino attualmente queste lettere, né se esistano ancora. Tuttavia, queste missive avrebbero sicuramente offerto uno sguardo nuovo e più intimo sul matrimonio tra Diana e Carlo, spesso descritto come infelice.

Un matrimonio a tre: Carlo, Diana e Camilla

Il matrimonio iniziò con difficoltà. Poco prima delle nozze, Diana scoprì un regalo di Camilla a Carlo: una coppia di gemelli con le lettere “G” e “F”, soprannomi usati da Carlo e Camilla. Questo scatenò una forte reazione in Diana, che arrivò a confidarsi con le sue sorelle dicendo di non voler più sposare Carlo. Anche la proposta di matrimonio fu tutto fuorché romantica. Il 3 febbraio 1981, Carlo chiese la mano alla principessa senza inginocchiarsi, come tradizione comanda, e se ne andò subito dopo senza nemmeno abbracciarla. «Non ha fatto nulla di quello che ci si aspetta da una proposta di matrimonio», ha dichiarato il biografo reale Christopher Wilson. Questi episodi segnarono l’inizio di un matrimonio che si rivelò infelice e «un po’ troppo affollato», come lo definì Diana nella famosa intervista alla BBC del 1995.

Carlo e Diana si sono amati davvero?

Nonostante tutto, ci sono testimonianze che indicano che tra Carlo e la principessa ci fosse un vero amore, almeno nei primi anni di matrimonio. Dickie Arbiter, ex addetto stampa della regina Elisabetta II, ha smentito alcune ricostruzioni televisive affermando che nei primi cinque anni di matrimonio Carlo non ebbe quasi nessun contatto con Camilla. «Ho seguito il loro royal tour in Australia nel 1983. Non potevano fare a meno di toccarsi. Le mani dell’uno erano sempre addosso all’altro», ha raccontato Arbiter.