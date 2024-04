Lady Diana, da piccola era uguale a Charlotte: la foto

I l fratello della principessa Diana, Charles Spencer, ha condiviso una rara foto di se stesso con la sorella maggiore il suo primo giorno di scuola: agli utenti non è sfuggito un particolare...

Una foto postata su Instagram dal fratello di Lady Diana, Charles Spencer, ha sorpreso non poco i cittadini britannici per la straordinaria somiglianza riscontrata fra la principessa scomparsa, ritratta da bambina, e la figlioletta di William e Kate, Charlotte.

I commenti su Instagram: “Charlotte è uguale e Diana”

Decine i commenti sui social da parte di utenti che si sono accorti dalla cosa: “La principessa Charlotte è la copia di Diana”, ha scritto un utente. “La principessa Diana continua a vivere nei figli di William”, ha fatto eco un altro, “I figli di William sono sicuramente copie di Diana” ha aggiunto un terzo. Altri hanno sottolineato che i geni della famiglia Spencer sono incredibilmente forti nelle generazioni più giovani. Una persona ha scritto: “La principessa Charlotte assomiglia a suo padre e suo padre assomiglia a sua madre Diana!!”

“Io e Diana il primo giorno di scuola”

Il conte Spencer, che ha condiviso questa inedita immagine scolastica sulla sua pagina Instagram, ha spiegato lo scatto con queste parole: “Il mio primo giorno di scuola, nel settembre 1968: mio padre ha scattato questa fotografia di me e mia sorella Diana, poco prima di portarci a Silfield, una scuola elementare davvero adorabile a King’s Lynn, nel Norfolk. La direttrice era la signorina Jean Lowe, una donna affettuosa e premurosa che amava i suoi ragazzi e le sue ragazze. Sono rimasto lì fino al 1972, quando mi sono diretto verso il posto che chiamo – nelle mie memorie – una scuola molto privata.”

Somiglianza reali per Charlotte

Non è la prima volta che si dice che Charlotte abbia avuto delle “sosia” in famiglia. In precedenza è stato detto che assomiglia a Lady Kitty Spencer, la nipote di sua nonna, e Lady Sarah Chatto, la nipote della regina e figlia della principessa Margaret . È stata anche paragonata alla defunta regina Elisabetta II, la sua bisnonna, quando era ragazza.

Diana aveva sette anni, Charles quattro

Nella fotografia, Diana sta in piedi accanto a Charles. Entrambi indossano due eleganti completi scolastici: blazer rossi con profili gialli, cravatta, lunghi calzini grigi, cappellino rosso con visiera per lui, delicato cappellino giallo per la piccola Diana. La foto sarebbe stata scattata quando la futura moglie di Carlo aveva sette anni, mentre Charles ne aveva solo quattro.

Capelli castani e occhi azzurri come Diana

Molti utenti sono stati colpiti dalla profonda somiglianza fra la defunta principessa del Galles e la nipote, la principessa Charlotte. La figlia di William e Kate, che compirà nove anni all’inizio di maggio, ha capelli castani e occhi azzurri proprio come Lady D. Fra i fan della corona britannica, è ancora vivo il ricordo della sfortunata principessa morta il 31 agosto 1997 in seguito ad un tragico incidente stradale a Parigi, nella galleria sotto il Ponte de l’Alma. Rivederla nella simpatica Charlotte è un modo per ricordare una figura così amata non soltanto nel Regno Unito, e forse anche per alleggerire un po’ un momento così difficile per la famiglia reale.