Dieta e allenamento: la trasformazione di Christina Aguilera

D opo anni di lotte contro i chili di troppo e critiche da parte degli hater, la cantante ha perso circa quaranta chili e sfoggia un fisico invidiabile. Ecco come ha fatto

Magra, bellissima e supersexy. Christina Aguilera è tornata a esibirsi a Las Vegas e ha stupito tutti i suoi fan presentandosi sul palco in una forma smagliante.

La cantante è visibilmente dimagrita, ha perso tantissimi chili e sfoggia un fisico tonico. Come ha fatto? Da anni Christina Aguilera lotta contro i chili di troppo. A volte dimagrisce, ma poi recupera tutto e anche qualcosa in più. Dopo che, nel 2008, l’ormai 43enne ha dato alla luce suo figlio Max, periodicamente viene presa di mira dagli hater che l’accusano di essere ingrassata.

Anni di effetto yo-yo

Il suo peso ha continuato a fluttuare per anni, specie quando si è ritrovata a dover affrontare lo stress del divorzio dal compositore Jordan Bratman. Nel 2010, la cantante di Genie in a Bottle ha iniziato una nuova dieta e una nuova routine di fitness. Ha perso diversi chili in vista del suo ruolo sexy nel film Burlesque.

La dieta di Christina Aguilera

Da allora, Christina Aguilera ha perso più di 40 chili. Se ti stai chiedendo che tipo di dieta ha seguito, la stessa cantante ha spiegato che si tratta della dieta arcobaleno, che consiste nel consumare frutta e verdura in una varietà di colori, per assicurarti di assumere abbastanza vitamine e sostanze nutritive nel corso della giornata.

Christina Aguilera ha spiegato di limitarsi a mangiare cibi per un totale di massimo 1.600 calorie al giorno. In più, si allena da due a cinque volte a settimana. Pare che le piaccia in particolar modo la boxe, la simulazione delle lotte e gli allenamenti cardio.

Christina Aguilera: “Non rivivrei più i miei 20 anni”

Nell’aprile 2021, Christina ha confessato a Health Magazine di avere vissuto male le pressioni che circondavano il suo aspetto negli Anni Novanta e la sensazione di dover rimanere magra. “Penso che tutti noi abbiamo i nostri giorni buoni e i nostri giorni cattivi nel modo in cui ci sentiamo con noi stessi”, ha spiegato, “entrando in questo business, odiavo essere super magra. Una volta compiuti i 21 anni, ho iniziato a riempirmi un po’ e ho adorato le mie nuove curve”.

Christina Aguilera ha continuato: “Ho difficoltà a guardare le prime foto di me stessa, perché ricordo che mi sentivo così insicura”. Ha aggiunto: “Non vorrei mai rivivere i miei 20 anni”.

Abiti sexy e fan entusiasti

La ritrovata forma fisica è stata positiva per la sua autostima. Da tempo Christina Aguilera mostra i risultati della sua dieta e dei suoi allenamenti e ha anche condiviso con i suoi follower sui social network scatti del guardaroba osé che indossa sul palco.

Il mese scorso, per esempio, ha pubblicato una nuova foto con indosso un seducente vestito con una catena d’argento. Su Instagram ha anche condiviso la foto di lei con un minuscolo miniabito metallico e guanti di pelle nera. I fan la riempiono di complimenti come “Sei stupenda”, “Regina di Las Vegas!”, “Una donna così stupenda”.