Chiara Ferragni: “Periodo tosto, in mezzo a una ondata d’odio”

L 'influencer, intervistata da Fabio Fazio a "Che Tempo che Fa", conferma la crisi matrimoniale con Fedez: "Ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po' più forte"

Sobrio completo giacca e pantalone nero, capelli sciolti, una collana con due pendenti a forma di mongolfiera al collo e visibilmente emozionata: Chiara Ferragni si è presentata così all’intervista a “Che Tempo che Fa“. L’influencer ha scelto Fabio Fazio per rompere il silenzio sul pandorogate e sulla crisi matrimoniale con Fedez. “Ho sentito dire che c’era attesa per questa conversazione”, ha rotto il ghiaccio scherzando il presentatore, facendo accomodare l’ospite tra gli applausi del pubblico. “Questa sera – ha continuato il presentatore – è un’occasione per essere sinceri”.



“Ondata d’odio” su Chiara Ferragni

L’influencer ha esordito spiegando che dallo scoppio del caso del pandoro Balocco griffato si è sentita accerchiata. “Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata d’odio, non ero preparata – ha detto la Ferragni -. Lo spartiacque è stato il 15 dicembre 2023, con l’inchiesta dell’Antitrust. Ero in buonafede. Ma a quel punto ho capito che se tanti avevano frainteso allora le cose potevano davvero essere fatte meglio. Se le persone hanno capito così, c’è stato un errore”.

Il pandorogate

A causa della vicenda giudiziaria in corso, la Ferragni e Fazio non hanno affrontato approfonditamente il cosiddetto pandorogate, per cui l’imprenditrice è indagata per truffa aggravata, e nulla è stato aggiunto a quanto aveva già detto sui suoi canali social e in una precedente intervista al Corriere della Sera. “Io non voglio entrare nella vicenda – ha sottolineato Fazio – però tu hai parlato di errore di comunicazione. Ma si è indotto a ritenere che una parte del ricavato andasse a sostegno dell’ospedale Regina Margherita. In realtà la donazione era già stata fatta”. La Ferragni ha, quindi, ribadito quanto già sostenuto: “In fase contrattuale avevamo chiesto noi che venisse fatta quella donazione. Poi per noi faceva piacere comunicare quello che avevamo scritto”. E poi ancora: “La comunicazione andava fatta meglio. Da questa vicenda ho capito che non bisogna cercare a tutti i costi di apparire perfetta a tutti i costi, è bello far vedere anche le imperfezioni”.

La crisi con Fedez

L’unica novità emersa dall’incontro tra l’influencer e Fabio Fazio è stata quella relativa al matrimonio con Fedez. La Ferragni ha confermato il difficile momento che sta vivendo con il marito. “Tu hai raccontato tutto di voi, dall’ecografia al resto”, ha osservato Fazio. Ferragni ha replicato: “Io non ho raccontato tutto. Ho pubblicato tanto. Non c’è una differenza fra mondo virtuale e vita. Quella è una piccola parte della mia vita. Altre cose non le racconto, ma quello che si vede è autentico”. E poi: “Si pensa che dietro ad ogni mia mossa ci sia un pool di esperti, che io sia una stratega. La crisi è vera, non è una strategia”. Con gli occhi lucidi dopo aver visto un filmato con le immagini più belle della loro storia d’amore, ha spiegato: “Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che dall’oggi al domani chiudiamo. Siamo in crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte“.

Cosa farà ora Chiara Ferragni?

Sui suoi progetti futuri Chiara Ferragni non ha svelato nulla. “Ho capito che bisogna vivere di più il presente, la vita reale, non mi sono mai fermata a vivere il presente e invece i social non sono tutto, anche se è il lavoro dei miei sogni, la vita fuori va vissuta. Ho subito una gogna mediatica, avevo il terrore di uscire di casa, mi sentivo accerchiata invece ho trovato persone fantastiche, uscire nel mondo reale mi è servito tantissimo”.