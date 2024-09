I fratelli Billie Eilish e Finneas, noti per il loro impatto nel panorama musicale globale, hanno deciso di prendere una posizione chiara e netta in campo politico, annunciando pubblicamente il loro sostegno alla candidatura di Kamala Harris e Tim Walz. Attraverso un comunicato congiunto, i due artisti hanno espresso il loro appoggio alla Vicepresidente degli Stati Uniti, sottolineando l’importanza di proteggere diritti fondamentali quali la salute riproduttiva, la tutela dell’ambiente e la difesa della democrazia.

Il messaggio di Billie Eilish e Finneas

Il messaggio di Finneas è stato diretto e inequivocabile: «Non possiamo permettere che gli estremisti controllino le nostre vite, la nostra libertà e il nostro futuro. L’unico modo per fermarli è votare per Kamala Harris». Anche Billie Eilish ha rincarato la dose, esortando i suoi fan a considerare seriamente il valore del proprio voto: «Votate come se la vostra vita dipendesse da esso, perché è proprio così!». Questo invito al voto non è solo un appello generico, ma riflette una convinzione profonda che il risultato delle prossime elezioni avrà ripercussioni concrete sulla vita di milioni di persone.

Leggi anche Kamala Harris contro Trump, la statura gioca un ruolo inatteso

Le star della musica a sostegno di Harris

La presa di posizione di Billie Eilish e Finneas non è un caso isolato. Prima di loro, diverse altre star del mondo musicale avevano già espresso il loro supporto a Kamala Harris. Taylor Swift, ad esempio, ha generato un grande clamore quando ha annunciato il proprio endorsement, suscitando un’ondata di reazioni sui social. Beyoncé, un’altra icona della musica internazionale, ha non solo contribuito economicamente alla campagna elettorale della Harris, ma ha anche autorizzato l’uso della sua canzone “Freedom” per promuovere il messaggio della candidata. Il coinvolgimento di Beyoncé evidenzia quanto la comunità musicale americana sia attivamente impegnata nel processo politico.

Leggi anche Taylor Swift rompe il silenzio: ecco chi voterà alle elezioni

Non solo Billie Eilish

Ariana Grande, da parte sua, ha condiviso con i suoi milioni di follower l’endorsement di Joe Biden a favore di Kamala Harris, mentre Olivia Rodrigo ha pubblicato un video che mette in evidenza il pensiero di Harris sul diritto all’aborto, una tematica particolarmente sensibile negli Stati Uniti in questo periodo. Anche Charli XCX ha contribuito al sostegno di Harris, definendola con ironia e affetto “brat”, un termine di tendenza quest’estate, suggerendo in tono scherzoso che Harris possa rappresentare una figura forte e ribelle nella politica americana.

L’impatto delle star sul voto

Il coinvolgimento delle star della musica non si ferma qui. Megan Thee Stallion, la rapper americana che negli ultimi anni ha raggiunto una notorietà globale, si è esibita con entusiasmo durante un evento di supporto alla Harris, coniando lo slogan “Hotties for Harris”. Questo motto, oltre a richiamare la sua fanbase nota come “Hotties”, dimostra come l’energia e l’entusiasmo delle giovani generazioni possano essere canalizzati per una causa politica. Il sostegno di queste celebrità non è solo simbolico: con milioni di seguaci sui social media, le loro dichiarazioni e le loro azioni possono avere un impatto considerevole sull’elettorato, in particolare su quello giovane, che spesso è meno propenso a partecipare attivamente alle elezioni. Il fatto che figure così influenti come Billie Eilish, Taylor Swift e Beyoncé si siano espresse apertamente a favore di Kamala Harris contribuisce a creare un forte movimento di sostegno attorno alla sua candidatura.