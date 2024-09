«Sento la responsabilità di chiarire i fatti. Credo sia importante condividere la mia prospettiva: la verità». Con queste parole, Melania Trump ha annunciato sui social network che sta per lanciare un libro autobiografico, dove svelerà molti particolari della sua vita pubblica e privata.

Il video sui social

L’ex First Lady americana ha pubblicato sui social un video dove definisce il suo libro, che uscirà il prossimo mese, come una opportunità per chiarire la verità sulla sua vita. «Scrivere questa autobiografia è stato un viaggio profondamente personale e riflessivo per me», ha spiegato la moglie di Donald Trump, attualmente impegnato nella campagna per le presidenziali Usa.

Se suo marito dovesse vincere la battaglia contro la rivale democratica Kamala Harris, Melania Trump si ritroverebbe a essere nuovamente First Lady. Nel video in bianco e nero, che ha condiviso sui social network, si vedono immagini dei suoi quattro anni alla Casa Bianca al fianco del marito.

Melania Trump: «Voglio chiarire i fatti»

«Come persona riservata che è stata spesso oggetto di attenzione pubblica e affermazioni travisate, sento la responsabilità di chiarire i fatti», ha spiegato Melania Trump, che di solito è riservatissima, ma ha deciso di uscire allo scoperto proprio mentre la campagna elettorale del marito entra sempre più nel vivo.

Il “no” alla Convention

Finora Melania Trump si era tenuta per la maggior parte del tempo in disparte rispetto alla campagna del marito. A luglio aveva partecipato all’ultima serata della Convention repubblicana, ma aveva anche rifiutato di pronunciare un discorso per introdurre il marito, interrompendo una tradizione lunga decenni.

«Melania Trump odia suo marito»

Melania Trump, che ha 54 anni, ha un passato da modella. Nel 2005 ha sposato Donald Trump. Ora pubblica un libro dove, ha spiegato, ci saranno anche storie e immagini mai condivise prima con il pubblico. Il suo annuncio arriva pochi giorni dopo che suo marito è stato costretto a smentire le affermazioni dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Anthony Scaramucci, secondo cui Melania starebbe segretamente tifando per la candidata presidenziale democratica, Kamala Harris.

Il motivo: secondo quanto rivelato da Scaramucci al podcast MediasTouch, «Melania odia Donald Trump», e per questo sarebbe stata assente ai raduni della campagna politica del marito e ha partecipato a pochi eventi di raccolta fondi. Era presente, però, alla manifestazione dove un uomo ha cercato di uccidere Trump sparandogli. Ora Melania racconterà la sua verità, e c’è chi non vede l’ora di conoscerla.