Eleonora Giorgi operata per il tumore al pancreas: ecco come sta

" Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza". I figli di Eleonora Giorgi comunicano l'esito del delicato intervento cui è stata sottoposta l'attrice

Eleonora Giorgi è stata operata per un tumore al pancreas, come aveva annunciato a Silvia Toffanin durante una puntata di “Verissimo”. I figli dell’attrice, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, hanno rassicurato i fan attraverso i social: “Operazione andata bene. Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza”.

La Giorgi operata per l’asportazione di un tumore

L’intervento per l’asportazione del tumore al pancreas contro cui la Giorgi sta lottando è stato eseguito martedì 26 marzo. L’attrice aveva raccontato la sua malattia a “Pomeriggio Cinque” alla fine del 2023. “Non siamo superman, – aveva confidato – non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”. L’operazione è stata resa possibile grazie al ciclo di chemioterapie al quale l’attrice si è sottoposta nel corso degli ultimi tre mesi.

Prima dell’intervento: “Ho paura, ma mi abbandonerò”

“Ho paura, ma mi abbandonerò – aveva detto l’attrice a Silvia Toffanin -. Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato. Sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita e adesso devo affrontare questo male. Quando sarò in sala d’ospedale mi affiderò ai medici che mi hanno detto che a due, tre mesi dall’operazione sarò come prima”. “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. – aveva dichiarato la Giorgi -. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”.

I messaggi di affetto della famiglia

“Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Andrea e Paolo”, hanno scritto i figli della Giorgi in una Instagram story sul profilo ufficiale dell’attrice, accanto a un grande cuore rosso. La nuora, Clizia Incorvaia (compagna di Paola Ciavarro), le ha dedicato un dolce messaggio: “Grazie per le vostre preghiere, per il vostro amore… primo traguardo raggiunto”. Da quando nel novembre 2023 i medici le avevano diagnosticato il tumore al pancreas, l’attrice ha sottolineato il supporto ricevuto dalla famiglia e anche dall’ex marito Massimo Ciavarro: “Come ha sentito dell’operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma – ha detto a Verissimo -. Mi riempie il cuore di gioia sapere che il giorno dell’intervento ci sarà”.

La vicinanza dei fan di Eleonora Giorgi

Centinaia i messaggi di affetto e solidarietà inviati a Eleonora Giorgi in vista dell’intervento. Sul suo profilo ufficiale Instagram anche un video che la ritrae in un parco con il nipotino prima della delicata operazione.