Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas e Fedez

L’attrice Eleonora Giorgi annuncia di avere un tumore, di aver iniziato le cure e di voler incontrare Fedez, che ha già avuto la malattia

Parlare della propria malattia, specie se è tumore, può far bene. Non solo a chi lo fa e trova così conforto nell’esternare un dolore che altrimenti non potrebbe condividere, ma anche agli altri. Ne è convinta Eleonora Giorgi, che in una intervista ha raccontato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Come già accaduto ad altri personaggi famosi, come Gianluca Vialli e Fedez. Proprio con il rapper l’attrice ha anche di auspicato in incontro.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas

Per l’attrice 70enne è tutto pronto: a breve inizierà un primo ciclo di chemioterapia presso l’ospedale Humanitas di Milano. «Perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva», ha spiegato la Giorgi, aggiungendo: «Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione».

La scoperta della malattia

Nel percorso di Eleonora Giorgi probabilmente ci sarà anche un intervento chirurgico, che potrebbe offrirle maggiori possibilità di guarigione. «Ora inizierò un cammino che condividerò con tante altre persone: chemio, operarsi e poi… il ritorno. Ma non dobbiamo vergognarci di essere malati!». L’attrice, ospite di Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino, aveva anche aggiunto: «Tornerò qui, Myrta, con la parrucchetta!». Di sicuro nel suo caso la strada per combattere la malattia non sarà percorsa da sola.

L’affetto dei figli

Prima ancora di andare in tv, infatti, la Giorgi ha parlato della malattia sui social, condividendo su Instagram un post con tanto di foto insieme ai figli Paolo Ciavarro e Angelo Rizzoli, commentando: «La forza dell’amore». «La mia famiglia, a parte le persone più care, è il mio pubblico: ho bisogno di voi, del vostro amore. Non c’è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa», ha poi aggiunto, parlando a Canale Cinque.

L’importanza della diagnosi precoce

Come per Fedez, anche per la Giorgi si è trattato di un caso individuato in stadio precoce: «Sono stata miracolata, perché l’ho scoperto per tempo per via di una serie di circostanze fortuite – ha spiegato al Corriere della Sera – Avevo un forte raffreddore, il 26 ottobre, 5 giorni dopo il mio settantesimo compleanno, mi sono ritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. “Già che ci sono farei una lastra”, ho detto all’ecografista. E quell’angelo: “Signora prenoti una tac”». È stato così che la Giorgia ha scoperto la malattia.

L’esempio per gli altri che vivono lo stesso percorso

«All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori», ha sottolineato l’attrice, che ora desidera inviare un messaggio a chi si trova nelle sue stesse condizioni: «Ho pensato che posso essere d’esempio agli altri» e «voglio dare coraggio a chi combatte come me».

Il desiderio di incontrare Fedez

Poi un altro pensiero, rivolto a un altro vip che come lei ha vissuto l’ansia e il dolore per la malattia, come Fedez. «So che ha parlato di depressione – ha spiegato l’attrice al Corriere – Come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera».