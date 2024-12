Elton John ha rivelato di aver perso la vista. Un’ammissione fatta sul palco del Dominion Theatre di Londra, durante una rappresentazione di gala del nuovo musical Il diavolo veste Prada (ispirato all’omonimo film), di cui l’artista ha scritto le musiche.

L’amara confessione di Elton John

«Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista», ha detto la leggenda 77enne della musica. «Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito», ha aggiunto a margine dell’evento organizzato per raccogliere fondi in favore della sua fondazione impegnata nella ricerca e nella prevenzione dell’Aids.

A luglio la grave infezione all’occhio

La frase di sir Elton, 77 anni, non poteva che destare preoccupazione e grande attenzione sui media del Regno Unito: secondo la Bbc al momento non sono chiare le condizioni esatte della star che da mesi lamentava dei problemi alla vista, iniziati a causa di un’infezione a un occhio risalente a un soggiorno in Francia nel luglio scorso.

A settembre lo stesso autore di Rocket Man aveva ammesso di essere rimasto con una «visione limitata» a un occhio a causa di una «grave» infezione, assicurando però di essere in via di guarigione. «Durante l’estate ho avuto a che fare con una grave infezione che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio», aveva scritto su Instagram: «Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all’occhio colpito».

Daily Mail: «Elton John lotta contro la cecità»

Stando invece ai tabloid come il Daily Mail, l’artista è nel pieno di una «battaglia contro la cecità» e c’è chi si addentra nell’intervistare medici per capire quale tipo di infezione abbia colpito il cantante.

Ipotesi a parte, Elton John ha parlato dal palco del Dominion accompagnato dal marito David Furnish, sottolineando come sia stato «la sua roccia» in questi ultimi mesi difficili, ma si è mostrato al contempo sorridente ed entusiasta per la riuscita dello spettacolo.

Non è mancato il sostegno a sir Elton dalle tante celebrità presenti, da Donatella Versace a Vanessa Williams fino ad Anna Wintour.

L’ultimo concerto a Glastonbury

Già in un’intervista con l’emittente americana Abc in occasione dell’uscita del documentario Never Too Late, l’artista aveva parlato della difficoltà nel vedere, tale da compromettere la sua capacità di registrare nuova musica, ed espresso la volontà di concentrarsi sulla sua salute.

La rivelazione della star britannica arriva dopo che l’anno scorso aveva tenuto l’ultimo concerto a Glastonbury in Inghilterra davanti a 120mila persone per il suo memorabile tour d’addio. Il leggendario musicista, con alle spalle una lunga carriera e 200 milioni di dischi venduti, ha avuto vari problemi medici in passato, ma la decisione di non esibirsi più in un live era arrivata per ragioni personali, come aveva precisato egli stesso: per dedicarsi alle nuove priorità rappresentate dalla famiglia e dai suoi figli.

