Alla première del film Elton John: Never Too Late al 62° New York Film Festival, Elton John ha condiviso scherzosamente i suoi problemi di salute, rivelando di aver subito numerosi interventi chirurgici che lo hanno lasciato senza diversi organi.

Elton John: «Non è rimasto molto di me»

La 77enne leggenda della musica, che la scorsa estate ha detto addio alle tournée dopo aver concluso il suo tour mondiale Farewell Yellow Brick Road, ha candidamente ammesso: «A dire il vero, non mi è rimasto molto. Non ho tonsille, adenoidi o appendice. Non ho prostata. Non ho un’anca destra o un ginocchio sinistro o un ginocchio destro». «L’unica cosa che mi è rimasta è il mio fianco sinistro. Ma sono ancora qui» ha detto, prima di esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti dei fan per il sostegno continuo, attribuendo loro il merito di averlo reso l’uomo che è oggi.

I problemi di vista

Elton John ha poi voluto tranquillizzare a proposito della recente infezione agli occhi che gli ha compromesso la vista. «Durante l’estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una vista limitata solo da un occhio. Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che l’occhio colpito riprenda a vedere. Ho trascorso l’estate in tutta tranquillità a casa, riprendendomi, e sono positivo riguardo ai progressi che ho fatto finora nella mia guarigione e nel mio recupero».

L’addio ai tour

Alla proiezione del film, “Rocketman” ha riflettuto sulla sua decisione di ritirarsi dai tour. Una scelta che gli ha permesso di concentrarsi sulla famiglia, mantenendo la musica come parte integrante della sua vita. «Come sapete – ha detto John – ho deciso di smettere di andare in tour perché ho 77 anni, ho fatto tutto quello che c’era da fare, suonare. Ci sono riuscito. Devo ancora fare spazio perché la musica continuerà a far parte della mia vita. Ma la cosa più importante sono mio marito David, i miei figli Zachary ed Elijah, la mia famiglia e i miei amici. Ho tutto e sono l’uomo più felice del mondo».

Un musical in programma?

Secondo quanto riportato dal Sun, pare che Elton John sia in trattativa per lanciare un musical con il suo straordinario catalogo di classici e che potrebbe includere successi come Your Song, Candle In The Wind e Tiny Dancer. Parlando alla 32a festa annuale per la cerimonia degli Oscar con il produttore cinematografico David Furnish, marito di Elton John, la rivista ha rivelato che i due ci stanno pensando: «Il catalogo musicale lo guardiamo sempre con molto interesse – ha rivelato Furnish -. Penso che se volessimo fare un musical, vorremmo farlo in un modo che fosse davvero innovativo, emozionante e diverso dal solito. Siamo aperti a qualsiasi grande idea, è un catalogo meraviglioso…».