Famiglia reale, debutto social dei principini: post per papà William

I n occasione della festa del papà i principini hanno omaggiato William con una dedica. La foto è di mamma Kate

Debutto social per i principini George (10 anni), Charlotte (8) e Louis (5) che dall’account di famiglia hanno fatto gli auguri a papà William per la festa del papà.

Il post dei principini dedicato a papà William

È dedicato al principe William il primo post sui social del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, pubblicato in occasione della Festa del papà che nel Regno Unito si celebra la terza domenica di giugno.

Sull’account del principe e della principessa del Galles il post recita: “Ti vogliamo bene papà. Buona festa del papà“, seguito da due cuori rossi e firmato “G, C & L” con una foto di William e i tre figli.

Principini abbracciati a William davanti al mare

Nello scatto, opera di Kate Middleton, il consorte è in piedi su una spiaggia abbracciato ai tre figli, mentre guardano il mare. Kensington Palace ha fatto sapere che la foto è stata scattata il mese scorso durante un viaggio sulla costa del Norfolk.

L’omaggio di William a re Carlo

Anche William ha voluto omaggiare il padre, re Carlo III, e ha pubblicato una foto dall’archivio di famiglia: il principe ha condiviso su Instagram una foto di se stesso da bambino, scattata nel 1984, mentre gioca a calcio con il re nei giardini di Kensington Palace. “Buona festa del papà, Pa. W“, si legge nel post che accompagna la foto.

Il ritorno di Kate Middleton

La bellissima foto di famiglia riflette la ritrovata serenità dei Reali inglesi in concomitanza con il ritorno in pubblico di Kate Middleton per la prima volta da dicembre dopo la diagnosi di cancro e l’annuncio, a marzo, di essersi sottoposta ai trattamenti di chemioterapia. L’occasione è stata la tradizionale parata nota come Trooping the Colour che si tiene ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano britannico.

Al termine della cerimonia la Royal Family si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per assistere al sorvolo degli aerei militari della Raf, dando un’immagine simbolica di unità dopo le difficoltà affrontate con la malattia di Kate e di Carlo e gli attriti con Harry e Meghan. Anche Carlo è infatti in cura per una forma di cancro, che non è stata specificata, ed è tornato solo recentemente a dedicarsi agli impegni pubblici.

Il messaggio pieno di speranza

Pochi giorni prima la principessa del Galles aveva annunciato la sua presenza alla cerimonia di sabato, spiegando che stava facendo “buoni progressi” ma che “come tutti coloro che affrontano la chemioterapia sanno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi”. Ha comunicato che dovrà affrontare “ancora qualche mese” di trattamento e che “non è ancora fuori pericolo“.