Kate Middleton e il cancro: “Non tornerà agli impegni pubblici”

U n portavoce di Kensington Palace ha reso noto che la principessa del Galles non tornerà al lavoro fino a quando i medici non le daranno il via libera. Preoccupazione nel Regno

Come sta Kate Middleton? Da quando la principessa del Galles è stata operata per un cancro, sul suo stato di salute si rincorrono notizie che vanno dalle più terribili alle più fiduciose. Adesso arriva un aggiornamento da Kensington Palace. Un portavoce del Palazzo ha, infatti, fatto sapere che la moglie del principe William rimarrà ancora lontana dagli incontri pubblici.

“Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico“, ha spiegato il portavoce dei reali. Kate Middleton si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia che, come si sa, può avere diversi effetti collaterali che impattano sulla vita dei pazienti.

Kate Middleton porta avanti attività benefiche

Nonostante i suoi problemi di salute, comunque, la principessa del Galles continua a essere impegnata sul fronte della beneficenza. Infatti, sta portando avanti le attività caritatevoli con la Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardanti il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Il portavoce di Kensington Palace ha sottolineato che questo impegno rimane centrale nella vita e nell’attività pubblica svolta dalla futura regina.

Di recente, Kate è stata aggiornata sull’ultimo rapporto presentato dalla fondazione a Londra. Il responsabile dell’organizzazione, Christian Guy, ha fatto sapere che la principessa si è dimostrata “entusiasta” e ha detto di essere che felice che la campagna della fondazione “stia andando avanti mentre lei si riprende”.

William è tornato al lavoro

Il principe William, intanto, dopo un periodo lontano dagli impegni pubblici per rimanere accanto a sua moglie e ai loro tre figli è tornato al lavoro. A metà aprile ha fatto visita alla sede di un gruppo che prepara e distribuisce cibo ai più bisognosi. Poi a un centro giovanile di Londra.

Quanto a sua moglie, tempo fa si era detto che forse avrebbe partecipato al Trooping The Colours. Ma il portavoce di Kensington Palace è stato chiaro: non succederà. Non la vedremo in pubblico, dunque, fino a quando non si sarà rimessa in forma completamente.

la battaglia di Kate Middleton

I sudditi sperano che accada presto. Ma non nascondo la loro preoccupazione. Specie da quando, lo scorso marzo, la principessa aveva diffuso un video dove spiegava l’impatto della malattia sulla sua vita. “È stato un enorme shock”, aveva detto Kate Middleton, “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”.