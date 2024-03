Fedez e Chiara Ferragni, la separazione inizia a colpi di diffide

L eone e Vittoria, i figli della coppia più social d'Italia, vengono fotografati e pubblicati su Instagram solo di spalle. Il motivo? Si tratterebbe di un'imposizione del rapper all'influencer

In pochi mesi dei Ferragnez sembra non essere rimasto più niente. Fedez e Chiara Ferragni non rappresentano più quella storia da favola che ha fatto sognare per anni milioni di italiani. I due sembrano essersi detti addio per sempre e, almeno dalle premesse, la separazione non si annuncia facile. Sono, infatti, già partite le prime diffide reciproche.

Leone e Vittoria di spalle

Il primo segnale dell’inizio della separazione è arrivato dai social. Da un giorno all’altro entrambi hanno smesso di mostrare Leone e Vittoria, i loro figli, su Instagram. O meglio: i bambini ci sono sempre ma di spalle. I loro volti non si vedono più, neanche in occasione del sesto compleanno del primogenito. Il 19 marzo Federico e Chiara hanno partecipato alla festa insieme e pubblicato alcuni scatti, ma decisamente diversi rispetto agli scorsi anni. Nessuna foto di famiglia o sorrisi. Segno che le possibilità di un ritorno di fiamma sono sempre più lontane.

La diffida di Fedez

Ma perché questo cambio di direzione improvviso da parte della coppia più social d’Italia? Perché sono passati dal pubblicare ecografie, foto in sala parto, i primi passi, il primo giorno di scuola, le vacanze, i pianti e le coccole a fotografie di spalle? Il motivo lo ha svelato La Stampa, secondo cui il rapper avrebbe diffidato la Ferragni, vietandole di riprendere in viso i loro figli per una maggiore tutela in una fase così delicata dove potrebbero essere strumentalizzati magari per riconquistare i follower persi. Senza il permesso dell’altro genitore, infatti, in fase di divorzio o separazione non è possibile pubblicare foto dei minori. Secondo una fonte vicina alla ex coppia, l’imprenditrice non avrebbe gradito la mossa di Fedez e sarebbe passata al contrattacco.

La risposta della Ferragni

Da parte sua Chiara non le ha mandate a dire. L’influencer avrebbe diffidato il quasi ex marito, chiedendogli di non parlare di lei durante la puntata di Belve (noto programma Rai condotto da Francesca Fagnani) a cui Fedez parteciperà molto presto. Sempre il quotidiano torinese ha spiegato che sempre la stessa fonte sopracitata avrebbe raccontato che “lui era pronto a dire tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta, tenendo però conto che Ferragni è la madre dei suoi figli, per cui non sarebbe andato lì per fare una puntata contro di lei”. In virtù della diffida, non resta che aspettare la decisione del cantante.

La storia d’amore tra Fedez e Chiara

Galeotto fu il brano “Vorrei ma non posto“, cantato da Fedez e J-Ax e uscito nell’estate 2016. Nel testo compariva proprio l’influencer, che all’epoca il rapper non conosceva. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton“, citava la canzone. Da quel momento tra i due è iniziata una frequentazione, che ha poi portato nel giro di pochi mesi al fidanzamento, ufficializzato nell’ottobre dello stesso anno. Tra alti e bassi, la coppia ha sempre raccontato la relazione sui social. Dalla prima casa insieme, alla nascita di Leone, passando per lo sfarzoso matrimonio a Noto, in Sicilia e l’arrivo di Vittoria, e ancora la malattia di Fedez, i successi di Chiara, l’acquisto dell’enorme casa a Citylife, fino alla rottura… di cui però si sa ancora molto poco.