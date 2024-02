Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. “Lui se n’è andato di casa”

A i titoli di coda il matrimonio tra il rapper e l'imprenditrice. Lo scoop di "Dagospia" rivela tutti i dettagli dell'allontanamento

Dopo cinque anni di matrimonio sarebbe naufragata la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. L’indiscrezione è lanciata dal sito “Dagospia“: il rapper ha lasciato casa domenica scorsa, senza farvi ritorno.

Ferragni-Fedez: game over

Dopo una serie di indizi arriva dunque la conferma della profonda crisi di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo quanto riporta “Dagospia”, domenica sera Fedez se n’è andato di casa, lasciando il nuovo e lussuosissimo appartamento di Milano CityLife che il rapper condivideva con la moglie Chiara e i figli, Leone e Vittoria. Nonostante il tentativo di riconciliazione messo in atto con la cena di San Valentino, i due non sarebbero dunque riusciti a ritrovarsi.

I primi segnali della crisi

Dal Festival di Sanremo dell’anno scorso – si legge ancora su Dagospia – la storia d’amore tra Ferragni e Fedez si era incrinata, ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Quando poi lei si è trovata in difficoltà a causa delle note vicende giudiziarie, Fedez si sarebbe mostrato meno generoso, rinfacciandole il fatto che i suoi problemi avrebbero avuto effetti negativi anche sui suoi affari.

“Gioco di recriminazioni”

In base a quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, tra i due ci sarebbe stato “un gioco di recriminazioni, in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

Più che un indizio social

Se le ultime storie di Fedez su Instagram sembrano postate da un luogo diverso dall’appartamento in cui la coppia si era trasferita lo scorso novembre, Chiara Ferragni ha disseminato non pochi indizi social con chiari riferimenti alla separazione da Fedez. Sparita la fede nuziale, ha modificato la foto profilo sostituendo quella di famiglia con uno scatto di lei sola con i figli Leone e Vittoria.

L’influencer ha poi condiviso l’immagine di un libro con una dedica: “Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere“. E una seconda, in cui si legge “The power isn’t out there, it’s in you”, che tradotto significa: “Il potere non è là fuori, ma è dentro di te”. Infine ha condiviso la canzone “What Now” di Rihanna, mettendone in risalto alcuni versi: “Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i giorni più deboli / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa”.

“Chissà se metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento dal cantante, alla fine sia più benefico di quanto immagini” scrive ‘Dagospia’, aggiungendo: “Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi della influencer derivino dalla tendenza di Fedez ad ingaggiare battaglie a destra e a manca”.

Al momento da parte dei diretti interessati non è arrivato nessun commento. Non resta dunque che aspettare la prossima mossa social di quella che ormai pare proprio essere una ex coppia.