I l proprietario del Billionaire ha pubblicato un video sui suoi canali social per raccontare come ha scoperto di avere un tumore benigno al cuore

Flavio Briatore è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per un tumore benigno al cuore. A dare l’annuncio è stato proprio l’imprenditore, che ha raccontato la propria esperienza in un video che ha pubblicato sui social network. Briatore ha voluto puntare un faro sull’importanza della prevenzione, che in tantissimi casi riesce a salvare la vita.

La scoperta del tumore

L’imprenditore ha spiegato di aver scoperto il tumore al cuore grazie a un controllo di routine a cui si è sottoposto per verificare le proprie condizioni generali di salute. Una pratica a cui Briatore era solito sottoporsi ogni due anni circa e l’ultima volta del tumore non c’era traccia. “A seguito di un controllo di routine – ha raccontato il proprietario del Billionaire, che compirà 74 anni il prossimo 12 aprile – sono stato operato al cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica”.

L’importanza della prevenzione

Briatore ha sottolineato più volte l’importanza della prevenzione. “La prevenzione medica è fondamentale!”, ha scritto sui social il manager, aggiungendo che “l’intervento è perfettamente riuscito e io ringrazio calorosamente il Professor Francesco Maisano, il team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”.

La Gregoraci vicina all’ex marito

Nonostante siano separati ormai da anni, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sempre stati molto uniti, anche per il benessere di Nathan Falco, il figlio della coppia. Entrambi sono stati in ospedale a fianco all’ex marito e papà. “Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme”, ha scritto la showirl su Instagram postando alcune foto scattate insieme a Briatore. In varie storie, dove ha pubblicato anche il numero di camera dell’ospedale, la Gregoraci ha raccontato di essere stata vicina al suo ex marito in questi ultimi dieci giorni, per questo “delicato e inaspettato intervento e il recupero post operatorio”. “Prendiamo questo momento – ha concluso – per ricordarci quanto tutto sia futile rispetto alla salute. Tra i commenti al post del manager, anche un cuore lasciato da Heidi Klum, madre di Leni, avuta con Briatore.

Il tumore benigno al cuore

Non si sente spesso parlare di tumore al cuore benigno. Se questo tipo di masse vengono trovate in tempo hanno spesso una prognosi positiva e il trattamento chirurgico è nella maggior parte dei casi risolutivo. Nicola Silvestris, segretario nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e ordinario di Oncologia all’Università di Messina, ha spiegato che “i tumori cardiaci, ossia quelli che hanno origine al livello del cuore, possono essere sia primitivi, quando si originano dal cuore, sia metastatici se il cuore è appunto interessato con delle metastasi derivanti da un tumore localizzato altrove”. I tumori primitivi cardiaci, ha sottolineato l’oncologo, “possono essere maligni o di tipo benigno: circa il 70-80% sono fortunatamente benigni e solo il 20-30% è invece maligno”.

I sintomi del tumore al cuore

L’esperto ha spiegato che i sintomi che devono mettere in allarme sono diversi. Dallo scompenso cardiaco, all’aritmia, fino alla tachicardia, insufficienza cardiaca ma anche ictus e malattie coronariche. Di fronte a questi sintomi è necessario sottoporsi a ulteriori accertamenti. Il problema dei tumori benigni, è che possono anche essere totalmente asintomatici. Per quanto riguarda, invece, le cure Silvestris ha spiegato che, in caso di tumori benigni, l’asportazione chirurgica del tumore è la soluzione definitiva. Nel caso dei tumori maligni, invece, laddove non fosse possibile operarsi, bisognerà sottoporti a radioterapia associata a chemioterapia.