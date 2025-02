Gene Hackman è stato trovato morto nella sua casa di Santa Fe, New Mexico. Insieme al corpo dell’attore 95enne c’erano anche quelli senza vita della moglie Betsy Arakawa e del loro cane. Non c’erano segni evidenti che potessero essere collegati a un atto criminale, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea. È stata comunque aperta un’indagine, come riporta la Press Association, per chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento dei corpi

«Tutto quello che posso dire è che siamo nel bel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione» ha detto lo sceriffo Adan Mendoza dopo il ritrovamento dei corpi di Gene Hackman e Betsy Arakawa. Le indagini sono ancora in corso ma le autorità hanno chiarito: «Non pensiamo si tratti di omicidio».

Il legame tra Gene Hackman e Betsy Arakawa

Gene Hackman aveva 95 anni e sua moglie Betsy Arakawa 63. Si erano sposati nel 1991, dopo sette anni di fidanzamento. Si erano conosciuti, secondo il New York Times, in una palestra in California dove lei lavorava part time mentre portava avanti la carriera di pianista. L’attore aveva alle spalle un matrimonio lungo 30 anni con Fay Maltese, dalla quale aveva avuto tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne.

Ipa

La carriera di Gene Hackman

Nato il 30 gennaio 1930 a San Bernardino, in California, Gene Hackman è stato uno degli attori più importanti di Hollywood. Ha esordito a 34 anni in Lilith con Warren Beatty. Fu lui a segnalarlo al regista Arthur Penn per il primo ruolo importante, quello in Gangster Story (Bonnie and Clyde) del 1967. La prima di cinque nomination agli Oscar è arrivata proprio per il film di Penn, seguita da quella per Anello di sangue (nel 1971). L’anno successivo con Il braccio violento della legge vinse la prima statuetta. Nominato anche nel 1989 per Missisippi Burning-Le radici dell’odio, si aggiudicò il secondo Accademy Award per Gli Spietati nel 1993. Ai Golden Globe ottenne ben 9 candidature nel corso degli anni, vincendo nel 1972 per Il braccio violento della legge, nel 1993 con Gli spietati e nel 2002 ne I Tennenbaum. Hackman è andato in pensione senza rimpianti nel 2004, dopo il ruolo nel film Due candidati per una poltrona. Si è dato alla scrittura pubblicando 4 romanzi.