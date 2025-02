Michelle Trachtenberg è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Manhattan mercoledì 26 febbraio. L’attrice aveva 39 anni ed era nota al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri. La sua morte non è stata classificata come sospetta dalla polizia: l’ipotesi è quella di cause naturali, ma è stata comunque disposta l’autopsia.

La morte di Michelle Trachtenberg

Il corpo senza vita di Michelle Trachtenberg è stato ritrovato dalla madre dell’attrice a One Columbus Place, un lussuoso complesso di appartamenti a Central Park South. La polizia e i paramedici sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza alle 8 di mattina, e hanno trovato la 39enne «in arresto cardiaco, priva di sensi e non reattiva». Non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora sarà l’autopsia a chiarirne le cause effettive anche se c’è un’ipotesi che sembra essere la più accreditata.

Il trapianto di fegato

Secondo Tmz e Abc, Michelle Trachtenberg nell’ultimo anno si sarebbe sottoposta a un trapianto di fegato. L’ipotesi che al momento appare più probabile è che possa esserci stato un rigetto dell’organo e le complicazioni che ne sono seguite sarebbero state fatali all’attrice. Qualche mese fa avevano destato preoccupazione tra i suoi follower alcune foto in cui Michelle appariva particolarmente magra ed emaciata, ma lei aveva tranquillizzato tutti dicendosi «felice e sana». Inoltre aveva risposto agli hater che la attaccavano per i suoi cambiamenti estetici dicendo di «non essersi mai sottoposta ad alcun intervento di chirurgia estetica». Probabilmente in quel periodo stava seguendo un percorso di cure per avvicinarsi all’intervento chirurgico.

Il cordoglio degli amici famosi

La morte di Michelle Trachtenberg ha commosso i numerosi fan dell’attrice, ma soprattutto ha spezzato il cuore dei suoi amici e colleghi. Bake Lively, che con lei ha condiviso il set di Gossip Girl, ha scritto sui social: «Il mondo ha perso una persona profondamente sensibile e buona in Michelle. Che il suo lavoro e il suo grande cuore siano ricordati da coloro che hanno avuto la fortuna di sperimentare il suo fuoco». Ed Westwick ha scritto: «È così triste apprendere della morte di Michelle Trachtenberg. Prego per lei». E a loro nel cordoglio si sono uniti James Masterers, costar in Buffy l’ammazzavampiri e poi Chris Colfer, Rosie O’Donnell e Melissa Gilbert.

La vita e la carriera di Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg è nata a New York nel 1985 e già da bambina ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione. La fama è arrivata tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, quando ha partecipato alla serie tv Buffy l’ammazzavampiri, nel ruolo di Dawn Summers, sorella della protagonista. In seguito ha vestito i panni di Georgina Sparks in Gossip Girl, uno dei personaggi più popolari della serie.

Leggi anche 10 cose da sapere sul reboot di Gossip Girl

Leggi anche Da Gossip Girl a icone di bellezza