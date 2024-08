Ed Westwick, l’amatissimo “Chuck Bass” di Gossip Girl, ha pronunciato il fatidico “sì” alla sua Amy Jackson. La coppia ha scelto l’Italia, e più precisamente la splendida cornice del Cilento, per celebrare le loro nozze, ad appena tre anni dall’inizio della relazione.

Il matrimonio in Italia

Il matrimonio, durato tre giorni, si è svolto tra la Costiera Amalfitana e il Cilento, con un’atmosfera da sogno che ha incantato gli ospiti. La cerimonia si è tenuta in una suggestiva location, il Castello di Rocca Cilento, con la sposa che ha sfoggiato un abito principesco e un velo lungo e romantico. Lo sposo, elegante in smoking, è apparso raggiante al fianco della sua dolce metà.

Gli abiti degli sposi

I fan della coppia non hanno potuto non notare gli splendidi abiti degli sposi. Il “Chuck Bass” di Gossip Girl si è messo nelle mani di Giorgio Armani, a sottolineare l’italianità delle nozze, che ha realizzato su misura per lui uno smoking bicolore con pantaloni neri e giacca bianca, il tutto completato da un papillon a contrasto total black. Stilista italiana anche per la sposa. Amy Jackson ha scelto Alberta Ferretti. Ha indossato un lungo abito con bustier strapless e gonna con strascico e maxi volant che partiva dal punto vita, abbinando la creazione personalizzata a un velo con inserti in pizzo. A completare il look chignon, bouquet di fiori bianchi e viso di porcellana.

I dettagli delle nozze tra Ed Westwick e Amy Jackson

Ed Westwick e Amy Jackson non hanno tralasciato nessun dettaglio. I lunghi festeggiamenti hanno previsto una serie di eventi che hanno tenuto impegnati gli ospiti. Dai party pre-matrimonio, dove gli sposi hanno sfoggiato look impeccabili, alla cerimonia vera e propria, fino al ricevimento. Ogni momento è stato caratterizzato da un’eleganza senza pari.

Un amore sbocciato nel 2021

La storia d’amore tra Ed Westwick e Amy Jackson è iniziata nel 2021 durante un evento organizzato da Aston Martin. Dopo essersi frequentati in segreto per un anno, la coppia ha ufficializzato la loro relazione sui social media. Lo scorso gennaio è arrivato l’annuncio del fidanzamento, seguito a ruota dai preparativi per il grande giorno.