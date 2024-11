Ospite di Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo, Dalila Di Lazzaro si è raccontata in una toccante intervista, condividendo dettagli della sua vita privata e professionale. L’attrice e modella, oggi 71enne, si è presentata accanto al compagno Manuel Pia, con il quale condivide una relazione di quasi 12 anni.

L’amore di Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro ha svelato ai telespettatori della trasmissione televisiva il segreto del suo amore con Manuel Pia, di molti anni più giovane di lei. «La forza del nostro amore sta nella nostra affinità spirituale», ha dichiarato con emozione l’artista. La loro relazione è per lei un dono speciale, legato al ricordo di suo figlio Cristian, scomparso tragicamente a soli 22 anni. «Sono convinta che Cristian, da lassù, me lo abbia fatto incontrare. Condividono entrambi la passione per la musica», ha aggiunto.

Il dolce ricordo di Manuel

Il chitarrista Manuel, a sua volta, ha condiviso un aneddoto che sottolinea quanto sia stato speciale il loro incontro. «Da bambino, ero un vero monello. L’unica cosa che riusciva a calmarmi erano le pubblicità di Dalila in televisione. Mai avrei immaginato che un giorno l’avrei incontrata e che ci saremmo innamorati». Galeotto fu un concerto di Pia, durante il quale Dalila era presente come ospite. «Volevo conoscerla e alla fine, col tempo, ho scritto una canzone per lei», ha raccontato il musicista. Una dedica che ha toccato profondamente il cuore dell’attrice, tanto da iniziare una relazione che, in un primo momento, ha preferito mantenere riservata. «La differenza d’età mi preoccupava, ma l’amore non conosce limiti. Con lui mi sento serena, è il mio rifugio», ha confidato.

Un passato segnato da eventi traumatici

Se questo è un momento felice per Dalila Di Lazzaro, il suo passato non lo è stato altrettanto. L’attrice ha aperto il cuore su alcuni dei capitoli più difficili della sua vita. Tra questi, un sequestro avvenuto quando aveva solo 17 anni. «Sono stata rapita da un criminale completamente fuori di testa», ha rivelato, lasciando il pubblico senza parole. Ma non è stato l’unico trauma della sua esistenza. La Di Lazzaro ha parlato anche di episodi di violenza che l’hanno segnata profondamente. «La prima volta avevo appena 5 anni e mezzo. È stato un parente», ha raccontato, aggiungendo che la violenza l’ha colpita per ben cinque volte.

La caduta e la rinascita di Dalila Di Lazzaro

Questi episodi hanno lasciato cicatrici non solo fisiche, ma anche emotive. «A volte mi descrivo come una montagna: solida, ma con qualche segno del tempo» ha detto l’ex modella, riconoscendo che il dolore ha avuto un impatto sulla sua vita, portandola a soffrire di crisi di panico. «Mi sono curata e, nonostante tutto, sono sempre riuscita a rialzarmi. Ho le spalle larghe, e non mi lascio abbattere».