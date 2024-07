Brutte notizie per Gianmarco Tamberi a poche settimane dalle Olimpiadi di Parigi. Il campione olimpico di salto in alto, attraverso i suoi canali social, ha comunicato ai fan di dover rinunciare a diverse competizioni a causa di un problema fisico. Ora si teme per i Giochi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese.

L’annuncio di Tamberi

Su Instagram il campione olimpico, mondiale ed europeo ha scritto: “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento”. Gianmarco Tamberi ha poi espresso tutto il suo dispiacere e la sua preoccupazione: “Spero non sia nulla di grave, ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave! Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato!”.

Le gare saltate da Tamberi

A causa dell’infortunio, Tamberi ha dovuto rinunciare al meeting di Szekesfehervar, in Ungheria, tappa del World Continental Tour. Ma non solo. “Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto a posto. Non ho veramente parole”. Niente gare prima delle Olimpiadi, dunque, per il saltatore, che non nasconda la sua amarezza.

La speranza del saltatore

Concludendo il suo post su Instagram, Tamberi ha scritto: “Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare a inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni. Vi tengo aggiornati”.

Il team da record guidato da Tamberi

Gianmarco Tamberi è stato scelto come portabandiera azzurro, insieme ad Arianna Errigo, ufficialmente designati per l’Italia Team per le Olimpiadi di Parigi 2024, e agli atleti Luca Mazzone e Ambra Sabatini, quali portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Quello che parteciperà ai Giochi di Parigi è un vero e proprio team da record. Con la comunicazione della lista degli atleti si è, infatti, chiusa ufficialmente la ‘Road to Paris 2024’, che ha caratterizzato questo anomalo triennio di qualificazione olimpica dovuto al rinvio di un anno di Tokyo 2020. Ebbene: la delegazione italiana al via dei Giochi Olimpici francesi, è già nella storia. Volano, infatti, a Parigi ben 403 azzurri (209 uomini e 194 donne) che si misureranno in 34 discipline. La cifra consente all’Italia Team di superare il precedente primato di Tokyo 2020 (384 atleti di cui 197 uomini e 187 donne).