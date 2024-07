Manca sempre meno alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terranno dal 26 luglio al 12 agosto nella capitale francese. Due settimane di competizioni in cui gli atleti più forti al mondo tenteranno di portarsi a casa la medaglia d’oro, ognuno ovviamente nella propria disciplina. Tra questi, c’è sicuramente Gianmarco Tamberi, campione italiano del salto in alto. Una foto pubblicata sui social ha, però, generato qualche polemica.

Estro e disciplina

Noto per il suo estro e la sua disciplina sportiva, Gianmarco Tamberi è pronto per affrontare i Giochi Olimpici. Giorno dopo giorno il saltatore si prepara, fisicamente e mentalmente, per riuscire a volare sopra l’asta, più in alto dei suoi rivali. Per questo, Tamberi lavora molto sulla sua condizione fisica, che desidera portare alla perfezione per una prestazione ottimale.

Il fisico di Gianmarco Tamberi

Il campione ha condiviso con i fan una foto scattata allo specchio in cui si vede ogni dettaglio del suo corpo, scrivendo: «Non il corpo che desidero, ma sicuramente il corpo di cui ho bisogno! Ho lavorato senza sosta ogni singolo giorno negli ultimi 10 mesi per realizzare questo sogno. Sto dando il mio 1000% per i miei ultimi giochi olimpici». In più, ha anche mostrato ai suoi follower i valori di massa magra e massa grassa che ha raggiunto in questi ultimi mesi.

Le polemiche per il corpo di Tamberi

La condivisione del saltatore ha, però, generato polemiche e alcuni commenti non sempre positivi. Secondo gli utenti, Gianmarco Tamberi sarebbe troppo magro e i dati sul suo corpo non realistici. Per un totale di 76.562 kg, la massa grassa rappresenta solamente il 3.3%. «Il valore di massa grassa non è incredibile, è semplicemente NON-CREDIBILE – ha scritto un utente -. Questo dipende da un errore comprovato nelle equazioni di calcolo dello strumento. Verosimilmente è più alto di qualche punto percentuale». E ancora ha commentato un altro utente: «Mamma, come sei magro».

Fan in difesa di Tamberi

I commenti negativi sono stati subito messi a tacere dai fan del portabandiera azzurro. «Ma tutti voi che parlate, avete una vaga idea del lavoro fisico e mentale che c’è dietro un atleta professionista per arrivare a valori di eccellenza? O pensate che Gimbo si alimenti e faccia attività fisica guardando i video all’ultima moda su TikTok? – ha tuonato un utente -. Il suo fisico è il frutto di un lavoro minuzioso e studiato da professionisti per raggiungere la migliore forma possibile per il suo lavoro. Leggo commenti raccapriccianti». E ancora un commento più tecnico: «Per chi non lo sapesse il 3% è il valore di massa grassa ESSENZIALE chiamato così perché NECESSARIO per le funzioni biologiche. Traduzione-> ridotto ai minimi livelli tanto da essere come sul filo di un rasoio (ma è il ruolo dei tecnici impedire ciò) quindi complimenti a te e al tuo staff».

Successi e infortuni

La carriera sportiva di Gianmarco Tamberi è eccezionale e questo l’ha portato ad essere molto amato nel mondo dello sport e fuori. Nato a Civitanova Marche il 1° giugno 1992, Tamberi ha vinto un oro agli Europei indoor 2016, due bronzi agli Europei outdoor (2014 e 2018) e un oro ai Giochi del Mediterraneo 2016. Più recentemente ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il titolo di campione del mondo ai Mondiali di Budapest 2023 e il titolo di campione europeo a Roma 2024. La sua carriera è stata costellata da successi e infortuni. Il più brutto è stato quello del 2026 alla caviglia, che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi di Rio. Un altro infortunio lo ha colpito proprio alla vigilia di Tokyo 2020, ma Tamberi ha dimostrato una tenacia straordinaria, ritornando in gara e conquistando l’oro a pari merito con l’amico Mutaz Essa Barshim.