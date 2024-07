Cresce l’attesa per Giochi Olimpici estivi, che si terranno in una Parigi dove sono state predisposte ingenti misure di sicurezza. La Francia tornerà a ospitare una Olimpiade esattamente cento anni dopo l’ultima volta. Ma quando iniziano le gare? Dove trovare il calendario? E come si può fare per seguire a distanza le varie competizioni?

Giochi Olimpici di Parigi: la data di inizio

La cerimonia inaugurale dell’Olimpiade di Parigi 2024 si terrà lungo le rive della Senna venerdì 26 luglio. Il sipario sui Giochi calerà, invece, l’11 agosto. In poco più di due settimane andranno in scena 45 discipline, quasi tutte divise tra categoria maschile e femminile. Non mancheranno, però, le gare miste e quelle esclusive per soli uomini (lotta greco-romana) o per sole donne (nuoto artistico e ginnastica ritmica).

La cerimonia di apertura

Per la prima volta nella storia, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici non si svolgerà in uno stadio. Infatti, il 26 luglio, migliaia di atleti sfileranno in barca lungo la Senna. Ogni delegazione nazionale avrà una imbarcazione dotata di telecamere per consentire agli spettatori di seguire in tv l’evento.

I 10.500 atleti attraverseranno il centro di Parigi, sede principale dei Giochi, e la parata terminerà il suo percorso di 6 km davanti al Trocadéro. Portabandiera per l’Italia saranno la schermitrice Arianna Errigo e il campione di atletica leggera Gianmarco Tamberi.

Giochi Olimpici di Parigi: le speranze dell’Italia

Sono ben 403 gli atleti italiani che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi. In particolare: 209 uomini e 194 donne. È la prima volta nella storia che l’Italia supera quota 400 qualificati. Rispetto alle varie discipline, il numero maggiore di atleti azzurri si è qualificato nell’atletica (82 convocati: 42 uomini e 40 donne), poi nel canottaggio (37 qualificati) e nel nuoto in corsia (36 convocati).

Il sogno degli azzurri è ripetere a Parigi i risultati ottenuti alll’Olimpiade di Tokyo nell’estate del 2021, quando gli atleti italiani hanno vinto in totale 40 medaglie: 10 ori, altrettanti argenti e 20 bronzi.

Parigi, quando iniziano le gare di nuoto

In questo sport gli azzurri puntano a fare il pieno di medaglie. L’inizio delle gare di nuoto è previsto per sabato 27 luglio. Mercoledì 31 luglio si terranno le finali dei 100 mt stile libero maschili e femminili.

Gare di atletica: quando iniziano

All’atletica è dedicata la seconda settimana dei Giochi Olimpici. Le date da tenere a mente: domenica 4 agosto per i 100 metri uomini, venerdì 9 agosto per la staffetta 4×100 uomini e sabato 10 agosto per il salto in alto.

Quando iniziano le gare di volley

Nella pallavolo gli azzurri ripongono tutta la loro fiducia in Paola Egonu e Simone Giannelli. Le gare di volley inizieranno sabato 27 luglio con le prime partite dei gironi. La finale maschile si terrà sabato 10 agosto. Quella femminile, domenica 11 agosto.

Giochi Olimpici di Parigi: dove vederli in tv

Tutte le gare e le discipline saranno trasmesse gratuitamente dalla Rai e da Eurosport, il canale facente parte del gruppo Warner Bros Discovery. Le due emittenti, che si sono aggiudicate i diritti anche per le Olimpiadi del 2028 e del 2032, trasmetteranno in diretta tutti i giochi. Inoltre, Warner Bros Discovery ha siglato accordi anche con Sky e Dazn.

Chi non riuscirà a seguire le gare in diretta, potrà poi vederle in streaming su RaiPlay e, per chi è in possesso di un abbonamento, su Dazn e SkyGo.

Dove vedere le gare a Parigi

Per l’occasione, Parigi si trasformerà in un grande Parco Olimpico. Le gare si terranno in tutta la città. Il villaggio olimpico sarà situato sull’Île-Saint-Denis, mentre le altre strutture sportive saranno tutte vicino ai monumenti più famosi.

La gara di Triathlon si terrà sotto la Tour Eiffel. La Senna sarà utilizzata come piscina olimpica e anche come pista da corsa. Gli Champs Elysées diventeranno una pista ciclistica, il Grand Palais ospiterà i campionati di scherma. I giardini di Champs de Mars diventeranno campi di beach volley. L’Arena di Bercy sarà la sede delle competizioni di basket e judo.

Nei giardini della Reggia di Versailles si terranno le gare di equitazione e tra il Grand Palais e Les Invalides verrà allestita una pista di atletica con vista sulla Torre Eiffel.