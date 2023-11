L’impresa di Jared Leto: scala l’Empire State Building per lanciare il nuovo tour

L 'ultima follia del frontman 51enne dei "Thirty Seconds to Mars", appassionato da sempre di sport estremi: "Un potente simbolo di tutte le possibilità della vita"

Jared Leto stupisce tutti ancora una volta. Il cantante e attore premio Oscar ha deciso di annunciare il nuovo tour della sua band, i “Thirty Seconds to Mars”, in un modo decisamente originale: scalando la facciata dell’Empire State Building a New York.

La scalata dell’Empire State Building

Jared Leto ha condiviso il video della sua impresa su Instagram. Le immagini sono spettacolari e da brividi. Si vede il frontman 51enne del gruppo arrampicarsi sul grattacielo simbolo della Grande Mela come fece King Kong nel celebre film del 1933. “Sono affascinato dall’Empire State Building, ‘l’attrazione numero uno al mondo’, sin da quando ero bambino – ha spiegato – Non so se fosse per il Guinness World Record o per King Kong, ma qualcosa in questa struttura iconica ha sempre catturato la mia immaginazione. Costruita in soli 13 brevi mesi in una delle più grandi città del mondo, è sempre stata per me un potente simbolo di tutte le possibilità della vita“.

Il tour dei Thirty Seconds to Mars

Un modo a dir poco epico per lanciare il prossimo “Seasons World Tour 2024”, il ritorno ai live dei “Thirty Seconds to Mars” dopo oltre cinque anni. Il tour segue la pubblicazione del loro ultimo album il 15 settembre, “It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day”.

“Fare l’impossibile”

“Come molti di voi sanno, amo arrampicarmi. È una delle poche cose che mi allontana da alcune pressioni della vita e mi aiuta a trovare un po’ di libertà e serenità – ha spiegato Jared Leto – Sotto molti punti di vista, questo album parla di seguire i propri sogni e spingersi a fare ciò che apparentemente è impossibile. Scalare l’Empire State Building rientra sicuramente in questa categoria per me. Come fare il giro del mondo con mio fratello e condividere questi concerti ed esperienze indimenticabili con tutti voi. Siamo così emozionati di tornare in strada e di venire a trovarvi in così tanti posti fantastici in tutto il mondo”.

Anche in Italia

Il “Seasons World Tour 2024” farà tappa anche in Italia. Due gli appuntamenti imperdibili per i fan del gruppo: il 24 maggio 2024 all’Unipol Arena di Bologna e il 25 maggio 2024 al PalaOlimpico di Torino.

La passione di Jared Leto per gli sport estremi

Jared Leto ha sempre avuto una particolare passione per gli sport estremi. Tra le sue imprese impossibili, la permanenza per mesi nel deserto senza contatti con l’esterno, la scalata del Castello Sforzesco a Milano e il lancio con il bungee jumping sul palco dell’Acl Festival di Austin, in Texas, solo poche settimane fa.

La gag con Jimmy Fallon

Ora l’ultima follia da vertigini sull’Empire State Building. A osservarla dalla finestra del suo ufficio anche un impressionato Jimmy Fallon in un video gag condiviso sia dal presentatore che dal cantante.