«Ho un blackout. Zero pensieri». Sono queste le prime parole pronunciate da John Krasinski appena ha scoperto di essere stato nominato “uomo più sexy del mondo del 2024” dal magazine People. L’attore va a dare il cambio a Patrick Dempsey, che lo è stato per tutto il 2023. Negli anni scorsi, erano stati incoronati personaggi come Chris Evans, Michael B. Jordan, John Legend, David Beckham, Channing Tatum, Bradley Cooper, Johnny Depp, Ben Affleck, Brad Pitt. Il primo “uomo più sexy” è stato Mel Gibson nel 1984.

Chi è John Krasinski

Classe 1979, John Krasinski ha esordito come sceneggiatore per il Late Night with Conan O’Brien e ha sfondato al cinema grazie al film horror del 2018, A Quiet Place – Un posto tranquillo, grazie al quale ha ricevuto una nomination agli Oscar. Ma è stato anche Mister Fantastic, il leader dei Fantastici Quattro e componente degli Illuminati della Terra-838, nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, diretto da Sam Raimi.

La reazione di Emily Blunt

Krasinski è sposato con l’attrice Emily Blunt, 41 anni. La coppia ha due figlie: Hazel, 10 anni, e Violet, 8. Quando ha saputo che il marito era l’uomo più sexy del mondo, l’attrice gli ha detto: «Stampo la copertina di People e la uso come carta da parati».

Lui, invece, all’inizio è rimasto senza parole. Poi ha detto felice: «Di solito non mi sveglio pensando: “Questo è il giorno in cui mi verrà chiesto di essere più sexy del mondo?”. Eppure è il giorno in cui lo avete fatto. Voi ragazzi avete davvero alzato il livello per me».

Una vita tranquilla

John Krasinski vive con la sua famiglia a Brooklyn. Nel tempo libero ama farsi grandi scorpacciate di film su Netflix e dirige storie con i suoi figli che, a suo dire, «ameranno il fatto che io sia incoronato uomo più sexy. Per loro non sarà affatto strano».

Non solo ruoli da attore. John Krasinski è anche regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo. Ha diretto e recitato insieme a sua moglie Emily Blunt proprio nel thriller A Quiet Place – Un posto tranquillo, il cui enorme successo ha spinto a girare due sequel.

Quest’anno ha recitato, scritto, prodotto e diretto il film IF – Gli amici immaginari, che ha incassato oltre 2,1 milioni di euro e grazie al quale consolidato il suo status di uno tra i migliori registi di Hollywood.

John Krasinski e i lavori di casa

In questi giorni si sta dedicando a rimettere in ordine le foto di famiglia e ha scoperto quanto apprezzi la vita che ha costruito insieme a Emily Blunt. «È quella cosa bella in cui quando sei sposato con qualcuno, stai costantemente imparando e cambiando e evolvendo. Sono così fortunato a passare tutto questo con lei», ha detto.

Ma la corona di uomo più sexy del 2024 non cambierà nulla per lui: «Penso che mi farà fare più faccende domestiche. Dopo che questa notizia sarà resa pubblica, lei sarà come: “Va bene, significa che questo titolo te lo guadagnerai davvero qui a casa”».

