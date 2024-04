Johnny Depp vuole acquistare un castello in Italia? L’indiscrezione

D urante le riprese di "Modi", Johnny Depp sarebbe rimasto folgorato da un castello del Canavese: costo, circa 5 milioni di dollari

Johnny Depp starebbe valutando l’acquisto di un castello da 5 milioni di dollari a Montalto Dora, paese di circa 3.300 abitanti a nord di Ivrea. L’attore 60enne avrebbe visitato il maniero mentre dirigeva il film biografico su Amedeo Modigliani.

Una fortezza con 11 camere e 13 bagni

L’antica fortezza, arroccata sulle colline del Monte Crovero, è in vendita dopo essere stata sottoposta ad un attento e lungo restauro. L’edificio, di oltre 2.000 metri quadrati, comprende 11 camere da letto, 13 bagni, un cortile pavimentato e una cappella del XV secolo. Il maniero, che è sotto la tutela del patrimonio culturale italiano, si affaccia sul Parco dei Cinque Laghi di Ivrea in un’area di grande interesse geologico e naturalistico. una zona ricca di specie tipiche della flora piemontese e di alberi come querce, frassini, castagni e ciliegi selvatici. Il terreno tutto attorno (6,6 ha) include anche un castelletto e una cascina, entrambi da ristrutturare.

La visita di Johnny Depp nel Canavese

Mentre era impegnato a Torino nelle riprese del biopic “Modi”, suo secondo film da regista, Depp avrebbe fatto un giro per il Canavese. Il protagonista dei “Pirati dei Caraibi” sarebbe rimasto molto colpito dal castello di Montalto Dora.

Johnny Depp regista del film su Amedeo Modigliani

Il cast del film su Modigliani vede nientemeno che Al Pacino, oltre al nostro Riccardo Scamarcio e Luisa Ranieri. Le riprese di “Modi” si sono tenute in gran parte a Budapest per poi spostarsi a Torino, negli studi virtuali presso la sede dei Tuscany Film Studios a Mirafiori.

Due tenute a Los Angeles e nel Somerset

Depp possiede già una sorta di castello a West Hollywood. Si tratta di una replica di un maniero bavarese che assomiglia più al set di un film dell’orrore, tutto torri, torrette e merli. Depp acquistò il castello nel 1995 per 2,3 milioni di dollari dallo stravagante avvocato delle star Marvin Mitchelson. La residenza, a due passi dalla leggendaria Sunset Strip, è praticamente invisibile al pubblico dalla strada perché immersa fra piante e alberi lussureggianti. Depp, impegnato sempre più spesso in Europa, vive per la maggior parte del tempo nella sua tenuta britannica nel Somerset, acquistata nel 2014. “Gli inglesi sono simpatici e ti salutano come se fossi un vicino, senza esagerare – ha detto l’attore alla rivista “Somerset Life” nel marzo 2023 -. A dire il vero sono una persona piuttosto timida. Questa è una delle grandi cose della Gran Bretagna, e in particolare del Somerset. Posso semplicemente essere me stesso e questo è bello”.