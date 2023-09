Modigliani, anche Luisa Ranieri nel film diretto da Johnny Depp

L 'attrice partenopea nel cast del nuovo progetto che vede il ritorno del divo di Hollywood dietro la macchina da presa dopo 25 anni

C’è anche Luisa Ranieri nel cast di “Modi”, il film su Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp, che torna dietro la macchina da presa dopo 25 anni. L’attrice partenopea lavorerà in una nuova produzione internazionale dopo il successo di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino nel 2021.

Luisa Ranieri nelle vesti di Rosalie

Luisa Ranieri sarà la protagonista femminile del film, Rosalie, proprietaria di uno dei ristoranti preferiti da Modigliani a Parigi. Accanto all’attrice moglie di Luca Zingaretti, Riccardo Scamarcio è stato scelto per interpretare l’artista italiano, mentre Al Pacino vestirà i panni del collezionista d’arte Maurice Gangnat. “Sono entusiasta di annunciare che nel nostro nuovo film su Modigliani – ha fatto sapere Andrea Iervolino, Ceo della società di produzione Ilbe – si aggiunge nel cast anche Luisa Ranieri, una tra le attrici più talentuose che l’Italia possa vantare e che potrebbe sicuramente avere successo a livello internazionale”.

Johnny Depp in regia

Il film segna il ritorno nelle vesti di regista di Johnny Depp dopo 25 anni. La prima volta dietro alla macchina da presa del divo di Hollywood che ha compiuto 60 anni il 9 giugno era stata nel 1997 con “Il coraggioso”, tratto dal romanzo di Gregory Mcdonald, dove interpretava l’indiano Raphael al fianco dell’amico Marlon Brando.

Il biopic su Modigliani

Girato in queste settimane a Budapest, Modi è un film biografico ambientato durante il soggiorno parigino dell’artista, nel 1916. Sul grande schermo, Depp porta solo 48 ore di vita. Modigliani, desideroso di porre fine alla propria carriera e lasciare la città, è in fuga dalla polizia per le strade della capitale francese e si scontra con i suoi colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo (Niney), il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese Beatrice Hastings. È però quando incontra Gangnat (Pacino) che la sua vita sembra essere sul punto di cambiare. Il film, basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e successivamente adattato per lo schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, parteciperà al “Marché di Cannes” venduto da The Veterans.