Jolanda Renga debutta col suo primo romanzo: l’orgoglio di mamma Ambra

R omanzo d'esordio per Jolanda, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini. "Qualcosa nel modo in cui sbadiglia" da oggi in libreria

C’è tutto l’orgoglio di mamma Ambra Angiolini nella dedica social per la “prima” letteraria della figlia Jolanda Renga, che a soli 19 anni esordisce con il romanzo “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia“.

La dedica di Ambra Angiolini alla figlia Jolanda

“E quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi e le tue mani…”, scrive Ambra Angiolini su Instagram a corredo di una foto in cui Jolanda stringe tra le mani una copia del suo primo libro.

“Sono orgogliosissima @jolandarenga: ‘Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” è il tuo primo romanzo… dal 26/09 in tutte le librerie. Per tutti quelli che non scappano dalla realtà, dal proprio ‘sentire tutto’ e trasformano la vita vera in qualcosa di più speciale”, conclude Ambra nel suo post.

L’orgoglio di papà Francesco Renga

Sempre via social sono arrivate le parole di Francesco Renga, papà di Jolanda, che nostalgicamente ricorda la sua “bambina”: “Io che l’ho letto posso solo dirvi che sono orgogliosissimo della mia giovane donna, anche se questo mi fa pensare al tempo che è passato da quando ti potevo tenere in braccio…”.

Nel romanzo la storia della liceale Giaele

Protagonista del romanzo una ragazza di nome Giaele, all’ultimo anno di liceo, che attraverso la sua educazione sentimentale, si legge nella presentazione del libro, “inizia la scalata del suo cuore sperando di arrivare in cima per imparare, prima di chiunque altro, ad amare se stessa“.

Jolanda Renga e il sogno diventato realtà

Che il desiderio più grande di Jolanda fosse quello di scrivere non è una novità: “Mi piace da sempre, spero possa diventare il mio progetto di vita” disse qualche tempo fa a “Verissimo”, ospite di Silvia Toffanin.

Ed ora che il suo romanzo è realtà, scrive su Instagram: “Non mi sembra vero è da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole”. Poi i ringraziamenti “ai miei amici per questi video meravigliosi e per il loro sostegno, alla mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, oltre a tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso dall’inizio e lo fanno ancora”.

“E poi – conclude Jolanda – grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia pagina dopo pagina: io ce l’ho messa tutta per regalarvi un po’ di emozioni sincere, spero tanto di esserci riuscita”.

Immediato il commento al post dei genitori: “Sei la risposta, il mio punto esclamativo. Ti amo” ha scritto Ambra Angiolini. “Amore mio” le parole di papà Francesco Renga.