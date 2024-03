L 'ex attrice di "Beverly Hills 90210", che da anni combatte contro un tumore, scrive un lungo messaggio contro i media di tutto il mondo

Per settimane i media di tutto il mondo hanno formulato le più svariate ipotesi sul misterioso intervento all’addome di Kate Middleton e sul successivo silenzio sulle sue condizioni di salute. Ora che la principessa del Galles ha parlato e svelato di avere un cancro, c’è chi attacca i giornali per non aver rispettato la privacy della famiglia reale. Tra questi c’è anche Shannen Doherty, nota attrice di “Beverly Hills 90210” che da anni combatte contro un tumore.

Il messaggio di Kate Middleton

Con un video pubblicato sui social network, che in molti hanno già etichettato come fake, Kate ha raccontato di essere stata colpita da un cancro e di essere all’inizio della chemioterapia. “Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia – ha spiegato -. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene (…) Ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento”. Nessuna accusa esplicita da parte della principessa, ma una precisa richiesta di riservatezza.

L’accusa di Shannen Doherty

Chi, invece, ha rivolto accuse dirette e pesanti ai media di tutto il mondo è stata Shannen Doherty, che ha parlato di “curiosità morbosa”. “Essere un personaggio pubblico non significa che la gente ne sia proprietaria – ha esordito in un lungo posto pubblicato su Instagram -. Tutti noi abbiamo il diritto di affrontare la malattia o la vita in privato“. Senza giri di parole l’attrice ha sottolineato: “L’ondata di teorie del complotto, il senso di possesso e la morbosa curiosità hanno costretto questa persona a esporsi prima ancora di aver metabolizzato la situazione e di averne parlato ai propri figli”.

Il pensiero per Kate Middleton

L’ex protagonista di Beverly Hills 90210 si augura che “questo sia un momento di insegnamento per tutti noi, affinché impariamo a rispettare la privacy altrui, anche quando si tratta di persone pubbliche”. Infine, la Doherty ha rivolto un messaggio di affetto per la moglie di William: “E alla Principessa Kate, ammiro la sua forza di fronte all’infinito attacco che ha dovuto subire mentre combatteva il cancro”.

La lunga malattia dell’attrice

È dal 2015 che Shannen Doherty combatte contro il cancro, quando una diagnosi di tumore al seno le ha cambiato la vita. Inizialmente l’attrice sembrava rispondere bene alle cure, tanto che il cancro era andato in remissione, ma appena due anni dopo, la malattia è tornata sotto forma di recidiva con un tumore al quarto stadio, cioè metastatico. Da quel momento, il cancro ha raggiunto anche le ossa. Ma lei non si dà per vinta e combatte con tutte le sue forze.

La nuova cura e l’organizzazione del funerale

In una delle ultime puntate del suo podcast ha raccontato di essersi sottoposta a una nuova terapia, da lei stessa definita “miracolosa”. “Dopo il sesto o settimo trattamento abbiamo visto rompersi la barriera sangue-cervello (uno strato protettivo che fodera la superficie interna dei vasi sanguigni nel cervello e gioca un ruolo vitale per mantenere le funzioni del cervello e del sistema nervoso, ndr). Lo chiamo un miracolo? Per me lo è. E a quel punto ho detto, andiamo avanti“, aveva svelato. Nonostante questo, l’attrice sta comunque organizzando il suo funerale, dando disposizione ai suoi affetti più cari delle sue ultime volontà.