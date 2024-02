L 'attrice di "Beverly Hills 90210" è affetta dal cancro dal 2015: partita dal seno, la malattia si è estesa a cervello e ossa

Continua il racconto di Shannen Doherty sulla sua lotta contro il cancro, che va avanti ormai da anni. Attraverso il suo podcast “Let’s Be Clear”, l’attrice di “Beverly Hills 90210” parla a cuore aperto e senza filtri della sua battaglia, svelando cosa accade nella vita di una persona affetta da una malattia così grave. Argomento dell”ultima puntata è stato il sesso.

Il crollo della libido di Shannen Doherty

La Doherty, parlando all’amica e modella Anne Marie Kortright, ha spiegato: “Quando non ti senti bene con te stessa, la tua libido tende a crollare. Ma poi ci sono gli effetti dei farmaci che ti tolgono del tutto la libido e il sesso non è più così bello“, ha detto Shannen all’amica e modella Anne Marie Kortright. L’attrice ha provato a trovare una soluzione a questo problema, ma il medico a cui si è rivolta non era evidentemente adatto a lei. La dottoressa Sherry Ross, una ginecologa e pioniera in modi alternativi per aiutare le donne ad affrontare i cambiamenti nel loro corpo, le consigliò infatti i sex toys. Consiglio non accettato dalla star.

L’influenza della menopausa

Ad influire sulla libido dell’attrice non è stato solo il cancro. A mettere i bastoni tra le ruote della 53enne è stata anche “la menopausa e l’invecchiare”. “Tutto questo – ha spiegato nel podcast – ha un impatto non solo sul tuo aspetto fisico, ma anche e soprattutto sul modo in cui il tuo corpo reagisce e risponde. Aggiungici il cocktail di farmaci contro il cancro, aggiungici la chemioterapia e capirai perché la libido crolla”.

Che tipo di cancro ha Shannen Doherty?

La prima diagnosi di cancro al seno per Shannen Doherty è arrivata nel 2015, ma dopo due anni la buona notizia: remissione. Il tumore è purtroppo tornato tra il 2019 e il 2020 ed è passato allo stadio 4, diffondendosi al cervello. A novembre 2023 l’attrice di Beverly Hills ha svelato alla rivista People che il tumore si è esteso anche alle ossa.

Una terapia “miracolosa”

Nonostante la gravissima situazione, l’attrice non ha mai smesso di lottare. L’ultima speranza è legata a una terapia, da lei definita “miracolosa”; che la starebbe aiutando a tenere a bada il cancro. “Dopo quattro trattamenti non avevamo visto una vera differenza e tutti mi suggerivano di cambiare – ha raccontato -, ma ho deciso di andare avanti. Dopo il sesto o settimo trattamento abbiamo visto rompersi la barriera sangue-cervello (uno strato protettivo che fodera la superficie interna dei vasi sanguigni nel cervello e gioca un ruolo vitale per mantenere le funzioni del cervello e del sistema nervoso, ndr). Lo chiamo un miracolo? Per me lo è. E a quel punto ho detto, andiamo avanti”.

L’organizzazione del funerale

Se da una parte la Doherty coltiva la speranza di guarire, dall’altra è ben consapevole della malattia di cui soffre da anni. Per questo non molto tempo fa ha svelato di aver dato disposizioni per il suo funerale. “Sono discorsi che possono sembrare morbosi – aveva detto nel podcast -, ma devo affrontarli, perché so che accadrà e che me ne sto andando”. La sua richiesta è di essere cremata e che i suoi resti vengano mescolati a quelli del padre e poi sparsi in un luogo a Malibu che entrambi avevano amato molto.