D opo la fotografia con i figli ritoccata in molte parti, l'emittente americana ha annunciato di voler studiare tutte le immagini trasmesse da Kensington Palace

È un momento davvero difficile per la famiglia reale. I primi tre mesi del 2024 sono stati segnati da malattie, dolori e scivoloni che sembrano stiano minando il rapporto di fiducia con i sudditi. L’ultimo è quello di Kate Middleton e della foto con i figli pubblicata sui social network. L’immagine, ritoccata in molte sue parti, come ammesso dalla stessa principessa del Galles, ha messo in dubbio la veridicità anche delle altre fotografie usciteda Kensington Palace, che ora verranno analizzate una ad una dalla Cnn.

La drastica decisione della Cnn

Secondo l’emittente americana è “inaccettabile spostare, cambiare o manipolare i pixel di un’immagine“, perché la conseguenza è un’alterazione della situazione reale che la foto intende documentare. La Cnn ha quindi preso una decisione drastica, quella di analizzare tutte le immagini ufficiali, non solo della futura Regina ma anche degli altri membri della famiglia reale.

La foto in auto con William

Oltre alla fotografia di Kate con i tre figli, anche un’altra immagine ha fatto insospettire le agenzie di stampa e i britannici. La principessa del Galles è stata immortalata in auto con William nei dintorni della tenuta di Windsor. A ben guardare l’immagine, però, lo sfondo ha qualche problema. I mattoni dell’edificio sullo sfondo sono diversi in due punti della foto.

Festa della mamma ritoccata

A scatenare il putiferio è stata però la foto pubblicata in occasione della Festa britannica della mamma. Nell’immagine c’è Kate Middleton che abbraccia i tre figli George, Charlotte e Louis. I quattro si trovano all’aperto, in giardino: la principessa è seduta su una sedia e vestita con un abiti casual con jeans, maglione a collo alto e una giacca, mentre i bambini sono in piedi accanto a lei. Una foto in cui la famiglia appare felice e che aveva lo scopo di spazzare via tutte le teorie complottiste riguardanti le cause dell’operazione all’addome. L’immagine è stata però ritoccata in moltissime parti, tanto che la stessa Kate si è scusata accusandosi dell’accaduto.

Le teorie complottiste

Ma che motivo ci sarebbe di ritoccare le fotografie di Kate? Le teoria sono le più disparate e spesso complottiste. In molti ritengono che la prolungata assenza della principessa a seguito della misteriosa operazione all’addome avrebbe un solo significato: le condizioni di salute sarebbero gravi, più di quello che si è finora voluto far credere. Altra teoria riguarda i rapporti con il marito: Kate avrebbe intenzione di divorziare da William, sembrerebbe a causa dei suoi tradimenti. E ancora: la principessa sarebbe stanca dei dolori reali e della pressione su di lei e per questo vorrebbe lasciare. Tutte teorie ovviamente non confermate.