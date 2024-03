Kate Middleton riappare per la prima volta dopo l’operazione: come sta

L a principessa del Galles è stata fotografata in auto con sua madre. Le immagini mettono a tacere le speculazioni sul suo stato di salute

Dopo settimane di speculazioni sul suo stato di salute, Kate Middleton è finalmente riapparsa. La principessa del Galles è stata fotografata in macchina insieme a sua madre, Carole, vicino al Castello di Windsor. È la prima volta che accade da quando, lo scorso dicembre, la futura regina d’Inghilterra era stata ricoverata e operata d’urgenza all’addome.

Dopo l’intervento, sullo stato di salute di Kate Middleton, che ha 42 anni, si sono diffuse molte teorie, alcune anche assurde. Lo scorso gennaio, Kensington Palace aveva chiarito che la principessa non si sarebbe fatta vedere in pubblico fino a dopo Pasqua in quanto le era stato prescritto il riposo assoluto. Dallo staff reale avevano, inoltre, fatto sapere che, da quel momento in poi, avrebbero “fornito solo aggiornamenti significativi”.

Il ricovero improvviso

Kate Middleton ha trascorso un totale di tredici giorni alla London Clinic. Poi è tornata all’Adelaide Cottage a Windsor per riunirsi con il marito William e i loro tre figli. In quell’occasione Kensington Palace aveva fatto sapere: “La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi“.

E ancora: “Il Principe e la Principessa desiderano esprimere un enorme ringraziamento a tutto il team della London Clinic, in particolare al personale infermieristico dedicato, per le cure che hanno fornito.”

William parla di Kate Middleton

Da quel momento sulle condizioni di salute della principessa è sceso il mistero. Il principe William si è limitato a una breve osservazione durante i Bafta Film Awards 2024. Quando gli è stato chiesto se tifasse per il film Barbie o Oppenheimer, ha spiegato che non aveva avuto tempo di vederli. “Ho guardato il minor numero di film della mia vita. Con mia moglie è stato un po’…”, ha detto, senza finire la frase. Ha aggiunto: “Ma spero che ci rimetteremo in pari, stasera farò la mia lista”.

Le teorie del complotto

Il silenzio reale sulle condizioni di Kate Middleton ha scatenato una serie di ipotesi sulle condizioni di salute della principessa. Qualcuno è arrivato addirittura ad affermare che era molto grave, persino in coma.

Venerdì scorso, poi, ad aggiungere paglia al fuoco è stato proprio il comportamento del futuro re William, che ha ignorato un giornalista che gli chiedeva di sua moglie. Non solo, in un video pubblicato dal Daily Mail, si vede una persona tra la folla che chiede al Principe di Galles: “Come sta Catherine?”, e lui che resta in silenzio e continua a camminare. Da qui mille speculazioni.

Kate Middleton, le foto in auto fanno il giro del mondo

Ora, però, finalmente Kate Middleton è apparsa in “pubblico”. Le foto della principessa a bordo dell’Audi guidata da sua madre hanno fatto subito il giro del mondo, rassicurando tutti sul fatto che non si trovi in gravi condizioni di salute e neppure in coma, come qualcuno aveva ipotizzato nei giorni scorsi.